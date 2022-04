5 Playlist Spotify Cocok Dinikmati saat Kumpul Keluarga dan Mudik Lebaran

Pendengar dapat mengakses Teman Perjalananmu (Daily Drive) dengan menggunakan tombol “Cari” di bawah hub ‘Made for You’ dan ‘Soundtrack your Day’ di Spotify. Pengguna juga dapat mencari fitur ini pada platform seperti ‘Your Daily Mixes’ dan playlist personal lainnya.

Diluncurkan di bulan Juli 2021, Teman Perjalananmu adalah satu playlist lengkap yang disesuaikan secara personal dan dirancang agar pengguna dapat mendengarkan rekomendasi musik terbaru, diselingi dengan beberapa konten podcast berita. Playlist ini terus diperbarui untuk memastikan bahwa pilihan musik yang didengarkan pendengar selalu segar dan berita yang ditampilkan selalu up to date.

Ketupat, makanan khas yang biasa menemani opor ayam ini selalu bisa membuat acara Idul Fitri lebih meriah. Saat sedang menyiapkan dan memasak makanan, biarkan kumpulan lagu dalam playlist Ketupat Lebaran mengalun dan membangun suasana Hari Raya di rumah Anda. Mulai dari Assalamualaikum by Opick yang ikonik sampai lagu dangdut klasik Minal Minul by Benyamin S., playlist ini siap menjadi soundtrack lebaran Anda. Untuk mengakses playlist tersebut dan playlist bertema Ramadan lainnya, kunjungi Ramadan Hub di Spotify.

Nikmati suara dari kota asal Anda melalui playlist yang khusus didedikasikan bagi kota-kota tertentu

Biasakan kembali diri Anda dengan lagu-lagu top dari kota asal Anda sembari menikmati pemandangan indah di sisi kiri dan kanan jalan. Playlist ini dirancang khusus agar Anda dapat mendengarkan lagu-lagu terpopuler dari para musisi yang berasal dari kota-kota tertentu.

Manjakan diri Anda dengan perpaduan instrumen hangat dan lirik menarik yang mengalun di telinga Anda melalui playlist Sounds of Yogyakarta dan Sounds of Bandung. Kemudian, saat Anda kembali ke Ibukota, ada Sounds of Jakarta yang akan mengingatkan Anda hiruk pikuk kehidupan kota yang menanti. Masih ada beberapa kumpulan musik dari kota lain yang bisa Anda dengarkan, seperti dari Surabaya, Semarang, dan Medan. Cukup buka tab pencarian dan ketik "Sounds" dan masuk ke playlist kota yang ingin Anda dengarkan.