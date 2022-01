Daftar Lima Musisi Muda Berprestasi Versi Spotify

TEMPO.CO, Jakarta - Spotify mengumumkan lima daftar musisi muda berbakat yang berhasil menorehkan sederet prestasi selama 2021, baik secara lokal maupun global. Kelima musisi tersebut masuk sebagai artis Indonesia yang paling banyak didengarkan berdasarkan data Spotify Wrapped 2021.

Dengan banyaknya prestasi yang mereka raih selama 2021, diprediksi para musisi ini juga akan tetap bersinar tahun ini dengan karya-karya barunya. Spotify telah merangkum lima musisi muda berprestasi yang patut untuk terus diperhatikan di tahun ini, berikut daftarnya.

1. GANGGA

Gangga Kusuma atau GANGGA semakin dikenal melalui album perdananya, It's Never Easy. Ia sukses mencuri perhatian berkat lagu populer Blue Jeans yang dirilis pada 2020 dan menjadikannya salah satu artis RADAR Spotify yang paling memukau di sepanjang 2021. Blue Jeans telah diputar lebih dari 90 juta kali di Spotify hingga hari ini. Pencapaiannya tersebut berhasil menempatkannya di deretan 10 artis Indonesia yang paling banyak didengarkan di Indonesia. Blue Jeans juga menjadi lagu yang paling banyak diputar kedua oleh artis lokal di Indonesia dalam Spotify Wrapped 2021.

“Saya tidak pernah menyangka akan berada di titik ini dalam hidup saya. Saya memulai karier bermusik dengan mengeluarkan single secara independen dan akhirnya berkesempatan untuk merilis album debut saya tahun lalu. Saya sangat bersyukur dapat mencapai titik ini sekarang, dan sangat berterima kasih pada Spotify karena platform ini memberikan ruang dan kesempatan untuk menjangkau lebih banyak pendengar, tak hanya di Indonesia tetapi juga secara internasional. Spotify sangat membantu musisi muda seperti saya dan saya menantikan kesempatan untuk bekerja sama lebih lanjut di tahun 2022,” kata GANGGA dalam siaran pers yang diterima Tempo pada Jumat, 14 Januari 2022.

2. Nadin Amizah

Album perdana Nadin Amizah, Selamat Ulang Tahun yang dirilis pada 2020 lalu, memperoleh sejumlah pujian dari penggemar dan kritikus musik. Kesuksesan Nadin juga tampak dari pencapaiannya di Spotify saat ia menjadi bagian dari kampanye global Spotify yaitu EQUAL, serta menjadi artis perempuan Indonesia yang paling banyak didengarkan di Spotify. Single Bertaut juga menjadi lagu oleh artis Indonesia yang paling banyak didengarkan ketiga di Spotify, menurut data Spotify Wrapped 2021. Tak hanya itu, album musik terbarunya, kalah bertaruh, juga dinominasikan sebagai Best Pop Album dalam Anugerah Musik Indonesia (AMI) 2021.

“Sepanjang tahun 2021, saya dapat terhubung dengan para penggemar dengan cara dan skala yang tidak pernah saya alami sebelumnya. Dengan lebih banyak pendengar yang menemukan karya-karya saya melalui Spotify di tahun 2021, saya dapat menjangkau lebih banyak pendengar lewat karya-karya saya. Hal ini sungguh memberikan perasaan yang luar biasa bagi saya. Dengan segala hal menakjubkan yang terjadi di sepanjang tahun 2021, saya sangat menantikan proyek-proyek musik yang lebih seru ke depannya," kata Nadin.

3. Tiara Andini

Runner-up ajang Indonesian Idol 2019, Tiara Andini menjadi semakin dikenal setelah sukses mengeluarkan hit berjudul Maafkan Aku #TerlanjutMencinta pada 2020. Ia juga merilis album debutnya yang berjudul sama seperti namanya pada Desember 2021 dan memuat hit-hit terbarunya seperti Merasa Indah dan Buktikan yang juga menampilkan Vidi Aldiano. Berdasarkan data Spotify Wrapped 2021, Tiara Andini masuk ke dalam deretan 10 artis perempuan Indonesia yang paling banyak diputar sepanjang tahun.

“Rasanya seperti mimpi mengetahui banyak pendengar yang menikmati single Menjadi Dia. Saya terkejut dan tersentuh dengan bagaimana saya dapat terhubung bersama dengan para penggemar melalui karya-karya saya. Saya juga merasa terhormat dapat menjadi bagian dari kampanye EQUAL dari Spotify pada Desember 2021 kemarin. Kesempatan ini membuka pintu bagi musik saya untuk dapat ditemukan dan didengarkan oleh lebih banyak orang di luar sana. Pencapaian ini sangat membantu saya untuk memulai awal yang baru dalam karir saya tahun ini,” kata Tiara.

4. Juicy Luicy

Grup musik pendatang baru, Juicy Luicy menarik perhatian penggemar musik melalui album perdana mereka, Sentimental, yang menjadi salah satu album artis Indonesia yang paling banyak diputar di Spotify Wrapped 2021. Selain album tersebut, single mereka Lantas juga menjadi salah satu lagu artis Indonesia yang paling banyak diputar di Spotify. Prestasi tersebut turut mengantarkan band ini menjadi band yang paling banyak di Spotify menurut data Spotify Wrapped 2021.

“Kami sangat senang mengetahui Lantas memiliki tempat spesial di hati para pendengar kami. Spotify telah banyak berkontribusi dalam karir musik kami. Kami sangat menantikan lebih banyak momen spesial di tahun 2022, untuk dapat terhubung dengan penggemar kami melalui platform ini. Spotify juga memberikan kemudahan bagi penggemar kami serta orang-orang yang belum pernah mendengarkan lagu kami sebelumnya untuk mendengarkan musik kami,” kata Julian Kaisar, lead vocalist Juicy Luicy.

5. Kaleb J

Pada 2021, Kaleb J berhasil mencuri perhatian pendengar musik Indonesia melalui hit suksesnya It’s Only Me - Studio Version dan Now I Know. It’s Only Me - Studio Version bahkan sempat menduduki peringkat teratas tangga lagu Spotify Indonesia selama beberapa minggu. Single ini juga menjadi salah satu lagu artis Indonesia yang paling banyak didengarkan di Indonesia berdasarkan data Spotify Wrapped 2021. Kedua lagu tersebut baru-baru ini juga masuk ke debut EP Kaleb J berjudul Melancholy yang telah diluncurkan tahun lalu. Mengikuti peluncuran EP ini dan beberapa musiknya yang menjadi salah satu lagu yang paling banyak diputar di Spotify.

“Saya sangat terkejut mengetahui bahwa single saya menjadi salah satu dari 10 lagu yang paling banyak diputar di Spotify tahun 2021! Bagi seorang artis Indie seperti saya - pencapaian ini sangatlah spesial. Saya sungguh senang melihat Spotify dapat mendukung para musisi—baik dari label musik besar maupun indie,” kata Kaleb.

Spotify telah mengikutsertakan artis-artis Indonesia dalam program global seperti RADAR dan EQUAL sebagai bentuk upaya berkelanjutan untuk mendukung para artis pendatang baru. Program tersebut dapat memberikan peluang besar bagi para musisi untuk memperkenalkan karya musik mereka kepada pendengar yang lebih luas.

