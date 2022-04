Assalamualaikum Calon Imam 2 Disaksikan 2 Juta Kali, Simak 4 Fakta Menariknya

TEMPO.CO, Jakarta - Assalamualaikum Calon Imam 2 membuktikan sekali lagi kehebatan chemistry Miller Khan dan Mentari De Marelle dalam alur cerita mengesankan. Setelah musim pertama mencetak sukses dengan deretan penghargaan internasional dan ditonton jutaan kali di berbagai negara, drama ini kembali hadir dengan deretan karakter dan konflik baru.

Musim kedua ini menghadirkan babak baru kehidupan Dr. Alif (Miller Khan) dan Fisya (Mentari De Marelle) yang telah dikaruniai seorang anak. Setelah berkali-kali bertengger dalam trending topic Twitter di Indonesia serta mendapat respon luar biasa dari penonton di media sosial, drama Assalamualaikum Calon Imam 2 dinilai akan menjadi salah satu drama favorit tahun ini.

Sepanjang April 2022, drama ini masuk dalam drama top yang banyak disaksikan pecinta drama di Viu, selain Pretty Little Liars 2, Again My Life dan F4 Thailand: Boys over Flowers. Bagi Anda yang belum menyaksikan, simak empat fakta menarik Assalamualaikum Calon Imam 2 berikut ini.

Ditonton lebih dari 2 Juta Kali Dalam waktu kurang dari empat pekan, Assalamualaikum Calon Imam 2 saat ini sudah ditonton lebih dari 2 juta kali. Pencapaian ini membuktikan antusias yang sangat besar terhadap drama ini sejak dirilis Jumat, 1 April 2022. Drama ini menjadi tontonan favorit para pecinta drama sepanjang Ramadan dengan perjalanan keluarga Dr. Alif dan Fisya melalui badai rumah tangga. Konflik yang dialami Salsya, kakak Fisya, pun tak kalah menyentuh setelah melewati pernikahan yang gagal dan keguguran. Hospital Drama Penggemar drama medis senang menonton jenis tayangan ini karena menampilkan orang-orang yang berurusan dengan rasa sakit sekaligus menghadapi masalah lain yang mereka khawatirkan. Para penonton juga diajak mengungkap misteri penyakit, beragam istilah medis serta perjuangan tim medis dalam menyelamatkan pasien. Tentu saja, drama medis juga menampilkan intrik dan konflik menarik dalam rumah sakit yang melibatkan para dokter. Inilah salah satu elemen yang ditawarkan Assalamualaikum Calon Imam 2. Berbeda dengan versi buku dan musim sebelumnya, musimkedua menghadirkan konflik yang dialami Dr. Alif dengan sejumlah dokter. Persoalan ini ternyata juga menyebabkan rumah tangganya terancam retak, karena ada dokter Sarah yang berada di antara pasangan tersebut. Di tambah lagi kehadiran Dr. Surya juga menambah runyam keadaan dengan perilakunya yang bermasalah. Sudah memasuki episode akhir Pekan ini Assalamualaikum Calon Imam 2 memasuki episode akhir. Anda pun sudah dapat menyaksikan seluruh episode secara marathon untuk menemani sepanjang liburan panjang kali ini. Jadi Anda tak perlu menunggu lama untuk mengungkap misteri pada episode berikutnya. Pada Assalamualaikum Calon Imam 2 episode-episode awal, Anda akan menemukan cara-cara unik Dr. Alif dalam memberikan kejutan untuk Fisya, meski problem Salsya mulai terkuak. Kehadiran karakter baru, seperti Dewo (Roy Sungkono) dan dr. Chandra (Rizky Alatas) membuat episode-episode awal memancing penasaran. Namun konflik Dr. Surya (Marthino Lio) yang diwarnai kehadiran Dr Sarah mulai tampak menjelang episode tengah yang sangat mengejutkan. Bintang-bintang memukau Miller Khan memerankan Dr Alif sejak kisah ini hadir pada format film tahun 2018 silam. Sejak itu ia sukses berperan menjadi dokter berkharisma pada drama musim pertama di tahun 2019 hingga musim kedua ini. Jutaan penggemar Dr. Alif pun mengaku tak sabar dengan perjalanan kisah barunya setelah berumah tangga bersama Fisya. Namun di Assalamualaikum Calon Imam 2 ini tak hanya mengandalkan pesona Miller Khan. Kehadiran Marthino Lio juga mengejutkan setelah kesuksesannya dalam sejumlah film pemenang berbagai penghargaan. Rizky Alatas dan Roy Sungkono menambah deretan bintang baru dalam drama ini. Mereka berada dalam pusaran konflik keluarga Dr. Alif dan Fisya.

