John Cena 45 Tahun, Pegulat dan Aktor yang Jadi Media Darling

TEMPO.CO, Jakarta - John Felix Anthony Cena Jr. atau biasa dikenal dengan nama John Cena adalah seorang pegulat profesional, penyayi hiphop, sekaligus aktor asal Amerika Serikat. Cena lahir pada 23 April 1977 di Massachusetts, Amerika Serikat.

Dalam dunia gulat, Cena mengawali kariernya pada 15 November 1999 di Ultimate Pro Wrestling dan berhasil memenangi gelar juara kelas berat pada tahun 2000. Keberhasilan Cena di Ultimate Pro Wrestling membuatnya dikontrak oleh World Wrestling Federation atau sekarang dikenal dengan nama World Wrestling Entertainment (WWE).

Mengutip laman The History of WWE, Cena memulai debut televisi WWE pada 2002 dan saat itu ia melawan Kurt Angle. Dalam debutnya di televisi, Cena harus mengakui kekalahan dari Kurt Angle.

Sejak debutnya di televisi, nama Cena dalam WWE menjadi semakin kondang dan ia menjadi media darling karena persona yang Cena bawa ketika akan bertarung di atas ring. Selain itu, Cena juga terkenal dengan signature move-nya yang dikenal dengan nama “You Can’t See Me”.

Selain berkarier sebagai pegulat, Cena juga membintangi beberapa film, seperti The Wall, The Marine, Bumblebee, dan beberapap film lainnya. Di samping itu, ia juga menjadi pengisi suara bagi beberapap tokoh animasi dalam beberapap film, seperti Sur’f Up 2 WaveMania, The Flinstone & WWE: Stone Age SmackDown!, dan Scooby-Doo! Wrestle Mania Mystery.

EIBEN HEIZIER

Baca: John Cena Bantu Nikki Bella Keluar dari Trauma Korban Perkosaan

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.