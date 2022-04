BTS Raih 7 Nominasi di Billboard Music Awards 2022, Apa Saja?

TEMPO.CO, Jakarta - BTS mendapatkan tujuh nominasi di Billboard Music Awards (BBMAs) 2022. Tahun ini, BTS menetapkan rekor pribadi terbaik dan menjadi peraih nominasi terbanyak dari grup atau duo mana pun.

Tahun lalu, BTS membuat rekor pribadi untuk nominasi terbanyak yang pernah mereka terima untuk acara Billboard Music Awards. BTS berhasil menyapu bersih empat kategori, yaitu Top Duo/Group, Top Social Artist, Top Selling Song, dan Top Song Sales Artist.

Dalam pengumuman Billboard Music Awards pada Jumat, 8 April 2022, BTS dinominasikan untuk enam kategori, yaitu Top Duo/Group, Top Song Sales Artist, Top Selling Song, Top Billboard Global Artist (tidak termasuk Amerika Serikat), Top Billboard Global Song (tidak termasuk Amerika Serikat), dan Top Rock Song. Pada kategori Top Selling Song, dua lagu BTS, Butter dan Permission To Dance saling bersaing sebagai nominasi. Dengan demikian, BTS meraih tujuh nominasi dalam enam kategori.

Selama empat tahun berturut-turut, BTS dinominasikan untuk kategori Top Duo/Group, yang mereka menangkan pada 2019 dan 2021. Top Selling Song dan Top Song Sales Artist dimenangkan BTS pada 2021. Sementara Top Billboard Global Artist dan Top Billboard Global Song menjadi kategori baru untuk BTS. Lagu kolaborasi bersama Coldplay, My Universe dinominasikan dalam Top Rock Song.

BTS di karpet merah Grammy Awards 2022. Dok. Recording Academy.

Billboard Music Awards 2022 akan disiarkan langsung dari MGM Grand Garden Arena di Las Vegas pada Minggu, 15 Mei 2022 pukul 20.00 waktu setempat. The Weeknd menjadi musisi peraih nominasi terbanyak tahun ini dengan total 17 kategori, termasuk Top Artist, Top Male Artist, dan Top Hot 100 Artist.

Sebelumnya, BTS gagal membawa pulang Piala Grammy Awards 2022 untuk kategori Best Pop Duo/Group Performance lewat lagu Butter. BTS saat ini tengah mempersiapkan konser Permission to Dance On Stage di Las Vegas. Konser digelar di Allegiant Stadium pada 8, 9, 15 dan 16 April 2022. Bit Hit Music mengumumkan bahwa penampilan Jin BTS akan dibatasi pasca operasi akibat cedera pada jari telunjuknya. "Agensi kami telah memutuskan untuk mengikuti saran dokter dan meminimalkan gerakannya selama konser di Las Vegas," kata Big Hit Music pada Jumat, 8 April 2022.

SOOMPI | ALLKPOP | BILLBOARD

