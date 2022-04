V BTS dan Olivia Rodrigo Akrab di Grammy Awards 2022, Penggemar Histeris

TEMPO.CO, Jakarta - Interaksi antara V BTS dan Olivia Rodrigo di Grammy Awards 2022 membuat penggemarnya, ARMY histeris. Dalam sorotan kamera, V terlihat melakukan flirting atau menggoda pelantun lagu Sour di malam puncak penghargaan musik bergengsi yang berlangsung pada Senin pagi, 4 April 2022 waktu Indonesia.

Pada salah satu video berdurasi 17 detik yang dibagikan penggemarnya yang kini sudah mencapai lebih dari 2 juta penayangan, terlihat V BTS mengajak Olivia Rodrigo berbincang. Lalu, tiba-tiba membisikan sesuatu yang membuat Olivia Rodrigo terkejut dengan munculnya secarik kertas dari belakang tubuhnya.

Karena interaksi tersebut, V dan Olivia Rodrigo langsung menjadi trending di Twitter. Dipantau melalui Get Day Trends, sudah lebih dari 950 ribu cuitan mengenai Olivia dan 650 ribu cuitan mengenai pria dengan nama lengkap Kim Tae Hyung itu.

Menanggapi interaksi tak terduga dari mereka, para ARMY banyak memberikan respon cemburu. "Aku suka Olivia tapi aku sangat cemburu," tulis akun @elsaisa***. "Apakah kamu baik-baik saja sahabat? Tolong kuat," tulis akun @artiali***. "Mengapa hatiku muncul dan berpacu cepat, apakah aku cemburu?" tulis akun @angle_b***.

Namun, interaksi antara V dan penyanyi asal Amerika Serikat berusia 19 tahun itu yang membuat para ARMY menjadi histeris nyatanya termasuk ke dalam rencana penampilan mereka. BTS tidak hanya hadir sebagai nominasi Best Pop Duo/Group Performance, tapi mereka juga tampil membawakan lagu Butter di panggung Grammy Awards 2022.

Adegan V dan Olivia Rodrigo menjadi salah satu bagian pembuka untuk lagu Butter tersebut, tapi tetap saja konsep yang dibawakan ini benar-benar tak terduga dan sukses membuat penggemar histeris.

Penampilan yang berlangsung di MGM Grand Garden Arena, Las Vegas ini menampilkan para anggota BTS, Jin, Jimin, V, RM, J-Hope, Suga dan Jungkook tampil ala James Bond membawakan lagu Butter. Mereka kompak mengenakan setelan jas berwarna hitam.

Di samping itu, BTS belum bisa membawa pulang kemenangan di Grammy Awards 2022. Kategori Best Pop Duo/Group Performance dimenangkan oleh Doja Cat dan SZA lewat lagu Kiss Me More. Sementara untuk Olivia Rodrigo berhasil membawa pulang tiga kemenangan yaitu Best Pop Solo Performance, Best New Artist dan Best Pop Vocal Album.





DIAH RETNO ANDANI

