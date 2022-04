Rekomendasi Film dan Serial Terbaru Netflix April 2022

TEMPO.CO, Jakarta - Netflix menghadirkan berbagai film dan serial terbaru yang tayang mulai April 2022. Mulai dari film Indonesia peraih penghargaan internasional, drama Korea yang menghadirkan para aktor ternama, anime paling dinantikan, hingga dokumenter siap dinikmati pengguna Netflix bulan ini.

Berikut rekomendasi film dan serial terbaru edisi April 2022:

Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas Sebuah adaptasi dari novel Eka Kurniawan yang berjudul sama, film ini mengikuti seorang petarung tangguh impoten yang jatuh cinta kepada seorang petarung wanita yang kejam di tengah masyarakat yang dipenuhi oleh kekerasan. Disutradarai oleh Edwin dan menampilkan Marthino Lio, Ladya Cheryl, Reza Rahadian, Ratu Felisha, dan Sal Priadi, jangan lewatkan keseruan ceritanya pada 1 April 2022. Our Blues Drama Korea yang bertabur bintang ini mulai tayang Sabtu, 9 April 2022. Dibintangi oleh Lee Byung Hun, Shin Min Ah, Cha Seung Won, Lee Jung Eun, Han Ji Min, Uhm Jung Hwa, dan Kim Woo Bin, drama ini bercerita tentang pahit-manis cinta dan naik-turun kehidupan dari sekelompok orang yang tinggal dan bekerja di Pulau Jeju. Bubble Disutradarai oleh Tetsuro Araki (Attack on Titan), para penggemar anime dapat menyaksikan mulai Kamis, 28 April 2022. Berlokasi di Tokyo yang terbengkalai, dipenuhi gelembung, dan memiliki gravitasi yang tak normal, seorang pemuda berbakat melakukan pertemuan penting dengan seorang gadis misterius. Celeb Five: Behind the Curtain Dibintangi Kim Shin Young, Song Eun I, Shin Bong Seon, dan An Young Mi, tayangan Korea ini mulai tayang pada Jumat, 1 April 2022. Dalam mokumenter di balik layar ini, lelucon dan improvisasi menjadi pusat obrolan saat grup komedian wanita, Celeb Five, mendiskusikan materi untuk sesi komedi spesial. Green Mothers’ Club Lima ibu di sebuah komunitas SD yang kompetitif mencoba saling mendekatkan diri sekaligus menjaga musuh mereka tetap dekat, saat rasa iri dan rahasia memperkeruh serta mengungkap kehidupan mereka. Menghadirkan Lee Yo Won, Choo Ja Hyun, Kim Gyu Ri, Jang Hye Jin, dan Joo Min Kyung, serial ini akan tayang pada Rabu, 6 April 2022. Yaksha: Ruthless Operations

Saat bertugas di kota berbahaya untuk menyelidiki tim Operasi Rahasia dan pemimpinnya yang tersohor, seorang jaksa terpandang terjun ke dalam perang mematikan antar mata-mata. Serial yang tayang mulai Jumat, 8 April 2022 ini menampilkan Sul Kyung Gu, Park Hae Soo, Hiroyuki Ikeuchi, Yang Dong Keun, EL, Song Jae Lim, dan Park Jin Young. My Liberation Notes

Happiness Dibintangi Han Hyo Joo dan Park Hyung Sik, drama Korea ini akan tayang mulai Selasa, 12 April 2022. Para penghuni sebuah apartemen berjuang untuk bertahan hidup saat wabah penyakit merebak dan mengubah manusia yang terinfeksi menjadi zombie yang haus darah. Ultraman: Season 2

Ultraman bekerja sama dengan Seven, Ace, Zoffy, Jack, dan Taro untuk menghadapi ancaman alien yang baru. Pacific Rim: The Black: Season 2 Mengemudikan Atlas Destroyer dengan Mei dan Boy di belakang, Hayley dan Taylor pun meneruskan perjalanan ke Sydney. Namun sebelumnya, mereka harus menghadapi sebuah kultus yang haus darah. Fruits Basket The Final

Perjamuan terakhir dimulai. Tohru berusaha keras mematahkan kutukan zodiak untuk menyelamatkan Kyo dan klan Sohma, tapi kehadiran sosok gelap menghambat usahanya. Metal Lords

Bagi Hunter dan Kevin yang eksentrik, jalan menuju kejayaan itu jelas: mengabdikan diri pada musik metal, memenangkan Battle of the Bands, dan dipuja seperti dewa. The In Between

Setelah kehilangan cinta sejatinya dalam sebuah kecelakaan tragis, seorang remaja yang patah hati mulai percaya bahwa sang kekasih mengirimkan pertanda dari alam baka. Choose or Die

Tergoda oleh kesempatan untuk memenangkan hadiah uang yang tak diklaim, dua orang teman memainkan sebuah gim video misterius dari tahun 1980-an dan masuk ke dunia aneh yang sangat mengerikan. Anatomy of a Scandal

Kehidupan mewah Sophie sebagai istri politikus yang berpengaruh, James, terekspos saat rahasia-rahasia penuh skandal terkuak, dan James dituduh melakukan kejahatan yang mencengangkan. The Seven Lives of Lea

Lea terbangun tujuh kali di masa lalu dalam tubuh yang berbeda-beda. Terjerumus ke dalam misteri kematian seorang pria, dia pun mencoba mencegahnya, namun ada konsekuensi yang menanti. Along for the Ride

Di musim panas sebelum kuliah, Auden si kutu buku bertemu Eli si misterius. Tiap malam, Eli membantu Auden merasakan kehidupan remaja yang bebas dan belum pernah ia alami.

Selain rekomendasi di atas, serial Netflix lainnya yang akan tayang bulan April 2022 antara lain, Elite: Season 5, Better Call Saul: Season 6 Part 1, Russian Doll: Season 2, dan Ozark: Season 4 Part 2. Untuk tayangan dokumenter, Netflix menghadirkan Return to Space dan The Mystery of Marilyn Monroe: The Unheard Tapes. Ada juga 9 Summers 10 Autumns dan tayangan comedi Ronny Chieng: Speakeasy.

