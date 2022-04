Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas Masuk Top 10 Tayangan Netflix

TEMPO.CO, Jakarta - Film Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas mulai tayang di Netflix pada Jumat, 1 April 2022. Film yang berjudul Vengeance is Mine, All Others Pay Cash dalam Bahasa Inggris ini berhasil masuk ke dalam daftar TOP 10 Tayangan Netflix di Indonesia.

Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas merupakan karya sutradara Edwin yang sukses menuai banyak pujian dan bahkan berhasil memenangkan Golden Leopard Prize di ajang Locarno International Film Festival 2021. Menampilkan suasana 80-an yang kental, film ini menceritakan seorang petarung tangguh dengan impotensi yang jatuh cinta kepada seorang petarung wanita yang kejam.

Aktor Marthino Lio berperan sebagai Ajo Kawir, seorang laki-laki yang harus bergelut dengan impotensi. Berupaya menutupi kekurangannya, dia pun mencoba menunjukkan sisi maskulinnya lewat kekerasan. Pada suatu hari, ia bertemu dengan Iteung (Ladya Cheryl), seorang perempuan yang jago berkelahi.

Benih cinta pun timbul, namun kondisi Ajo kerap menjadi tantangan dalam hubungan mereka. Kehadiran sosok di masa lalu Iteung yang bernama Budi (Reza Rahadian) juga ikut menambah konflik di antara keduanya.

Ditulis oleh Edwin bersama dengan sang penulis novel aslinya, Eka Kurniawan, Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas turut dibintangi oleh sederet aktor ternama Indonesia, termasuk Sal Priadi, Ratu Felisha, Kevin Ardilova, Lukman Sardi, dan Christine Hakim. Film ini memadukan drama, komedi, dan laga yang apik, serta lengkap dengan latar yang bernuansa nostalgia.

Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas telah lebih dulu tayang di bioskop pada 2 Desember 2021. Film ini mendapatkan klasifikasi 17+ dari Lembaga Sensor Film, meski begitu Palari Films menghimbau film ini untuk 18+ khusus dewasa.

