Raih Oscar 2022, Ariana DeBose Bicara tentang Identitas yang Dipertanyakan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris, Ariana DeBose membawa pulang Piala Oscar untuk kategori Aktris Pendukung Terbaik dalam film West Side Story. Mengenakan gaun merah saat perhelatan 94th Academy Awards atau Oscar 2022 yang digelar di Teater Dolby, Hollywood, California, Amerika Serikat pada Senin pagi waktu Indonesia, 28 Maret 2022.

Ariana DeBose mengalahkan empat aktris lainnya yang juga masuk Nominasi Aktris Pendukung Terbaik, yakni Jessie Buckley (The Lost Daughter), Judi Dench (Belfast), Kristen Dunst (The Power of the Dog), dan Aunjanue Ellies (King Richard). Ariana yang tampil cantik dengan gaun merah menyala ini tampak emosional saat menerima piala tersebut.

"Kepada siapa pun yang pernah mempertanyakan identitas Anda atau Anda menemukan diri Anda hidup di ruang abu-abu, saya berjanji ini kepada Anda. Memang ada tempat untuk kita," katanya.

West Side Story yang membawa Ariana DeBose memenangkan Oscar pertamanya ini adalah sebuah film drama romantis musikal Amerika tahun 2021 yang disutradarai dan diproduksi oleh Steven Spielberg dari sebuah skenario yang ditulis Tony Kushner. Ini adalah film adaptasi panjang fitur kedua dari musikal panggung tahun 1957 dengan judul yang sama.

Film ini dibintangi oleh Ansel Elgort dan Rachel Zegler dalam debut filmnya bersama Ariana DeBose, David Alvarez, Mike Faist, dan Rita Moreno. Moreno, yang membintangi film adaptasi tahun 1961, juga menjabat sebagai produser eksekutif bersama Kushner.

Film yang berlatar tahun 1957 ini menceritakan Jets, sekelompok pemuda kulit putih yang melawan Hiu Puerto Rico untuk menguasai Bukit San Juan di Upper West Side Manhattan. Petugas Krupke dan Letnan Schrank membubarkan pertempuran singkat, memberi tahu geng bahwa konflik mereka tidak ada gunanya karena lingkungan itu akan segera dihancurkan untuk memberi jalan bagi Lincoln Center.