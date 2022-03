Beberapa Pemenang Oscar 2022 Sudah Diumumkan di Twitter, Penonton Kecewa

TEMPO.CO, Jakarta - Beberapa kategori pemenang Oscar 2022 sudah diumumkan oleh The Academy, penyelenggara 94th Academy Awards yang berlangsung di Teater Dolby, Hollywood, Beverly Hills, California pada Ahad malam waktu Amerika, 27 Maret 2022 atau Senin pagi ini waktu Indonesia. Tapi, beberapa kategori ini hanya diumumkan di Twitter resmi The Academy dan tidak ditayangkan secara langsung.

Beberapa kategori yang sudah diumumkan antara lain, Best Sound, Documentary (Short Project), Best Short (Animated), Short Film (Live Action), Best Original Score, Best Film Editing, Best Production Design, dan Best Makeup and Hairstyling. Pengumuman melalui cuitan The Academy itu membuat marah penonton yang merasa penyelenggara telah bersikap diskriminatif.

Para pemenang Piala Oscar 2022 tapi hanya diumumkan lewat Twitter adalah:

- Best Sound jatuh pada film Dune.

- Best Short (Animated) diberikan untuk film The Windshield Wiper.

- Best Short Film (Live Action) adalah film The Long Goodbye.

- Best Original Score jatuh pada film Dune.

- Best Film Editing pemenangnya adalah Dune.

- Best Production Design diberikan untuk film Dune.

- Best Makeup and Hairstyling diberikan kepada film The Eys of Tammy Faye.

Ini artinya, film Dune sudah mengantongi empat Piala Oscar. Pengumuman untuk kategori yang dianggap prestisius seperti Film Terbaik, Sutradara Terbaik, Aktor Terbaik, Aktris Terbaik, dan Skenario Adaptasi Terbaik baru digelar mulai pukul 7 pagi ini waktu Indonesia.

Pengumuman pemenang Oscar 2022 melalui cuitan di Twitter ini mengundang kekesalan netizen. Mereka melampiaskannya saat membalas penguman The Academy.

"Ini mengesalkan. Panjangin pertunjukan itu keharusan. Artis-artis ini berhak dikenali. Ini jauh lebih baik ketimbang menampilkan Vanessa Hudgens mengarang kata-kata di atas karpet merah," balas @Hardito***. "Cara kalian mengumumkan penghargaan ini konyol. Tidak ada ketegangan. Tidak ada siaran. Sangat sangat kasihan," cuit @vickst***. "Mencuitkan penghargaan ini alih-alih menayangkannya secara langsung benar-benar keputusan paling buruk yang dibuat The Academy karena memberikan gambaran kecelakaan terfatal," cuit @DCScience.

Baca juga: Daftar Nominasi Piala Oscar 2022, Didominasi The Power of the Dog

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.