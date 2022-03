Han So Hee Pernah Rasakan Cinta Tak Berbalas Seperti Drama Soundtrack #1

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris Korea Selatan, Han So Hee mengaku pernah merasakan kisah cinta tak berbalas. Kenangan akan masa lalunya itu teringat kembali ketika Han So Hee menerima tawaran bermain di drama Soundtrack #1.

Soundtrack #1 bercerita tentang perjuangan Lee Eun Soo (Han So Hee), seorang penulis lagu, dan Han Sun Woo (Park Hyung Sik), fotografer yang telah menjadi sahabatnya selama 19 tahun. Saat mendapat tantangan untuk menulis lagu hit tentang cinta yang bertepuk sebelah tangan dan keduanya harus tinggal bersama. Meskipun Han Sun Woo memiliki perasaan terhadap Lee Eun Soo, dia ragu untuk bergerak karena tidak ingin mengambil risiko yang dapat menghancurkan persahabatan lama mereka.

"Karya ini membuatku mengingat kembali saat-saat aku jatuh cinta tak berbalas ketika aku masih muda dan membawa kembali kenangan dan perasaan yang aku miliki saat itu," kata Han So Hee dalam wawancara tertulis yang dirilis oleh Disney+ pada Rabu, 16 Maret 2022, dikutip dari The Korea Times.

Soundtrack #1 merupakan karya sutradara drama Vincenzo, Kim Hee Won dan Ahn Sae Bom sebagai penulis naskah. Drama yang akan tayang mulai Rabu, 23 Maret 2022 ini juga akan menggabungkan pembawaan cerita dengan lagu-lagu dari beberapa penyanyi terkenal asal Korea Selatan. Han So Hee sendiri mengaku alasan utamanya menerima tawaran bermain di Soundtrack #1 adalah karena sang sutradara.

“Ada banyak alasan, tapi saya pikir alasan terbesar adalah sutradara Kim Hee Won. Kami banyak berbicara sebelum syuting dimulai, dan saya menjadi yakin bahwa kami dapat syuting dengan bahagia dan bersenang-senang," katanya. "Dia adalah orang yang santai dan lucu sehingga saya merasa kami dapat menciptakan kenangan indah bersama.”

Han So Hee mengatakan karakter Lee Eun Soo terlihat sederhana, jujur dan lugas dengan perasaannya sendiri. Menurutnya ada banyak kesamaan antara mereka berdua. "Eun Soo dan aku mirip dalam banyak hal. Jadi aku mencoba untuk menyeimbangkan kepribadiannya yang langsung dan bersemangat sehingga tidak terlalu menonjol dibandingkan dengan Sun Woo," katanya.

Han So Hee sudah membintangi berbagai judul drama hits, seperti 100 Days My Prince, The World of the Married, Nevertheless, dan My Name. Ia selalu menampilkan karakter yang berbeda di setiap drama yang dibintangi termasuk Soundtrack #1 kali ini. "Saya gugup dan bersemangat untuk menunjukkan jenis karakter yang berbeda dari karya saya sebelumnya. Bagi para penggemar yang mengenal saya yang sebenarnya, saya ingin tahu bagaimana reaksi mereka melihat saya memainkan karakter yang mirip dengan saya," katanya.

