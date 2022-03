Makan Malam Bersama Alessandro Del Piero, Caesar Hito: Mimpi Kebablasan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor, Caesar Hito tidak menyangka mimpi bertemu dengan idolanya pemain sepak bola legendaris Juvetus, Alessandro Del Piero akhirnya dapat terwujud. Tidak hanya bertemu, Hito bahkan makan malam bersama dan mengobrol langsung dengan Alessandro Del Piero di Italia.

Suami Felicya Angelista ini mengatakan pertemuannya dengan Del Piero pada Selasa, 15 Maret 2022 adalah malam yang terbaik yang pernah ia rasakan. Dengan bangga, Hito mengunggah fotonya bersama Del Piero halaman Instagram dan menjadikannya sebagai foto profil.

"Jujur bikin caption ini pun sambil menanan tangis. GA AKAN BISA GW LUPAIN! Cita cita yang menjadi terlewat NYATA!! Dari kecil mengidolakan sosok @alessandrodelpiero ga cuma sebagai pesepak bola idola gw tapi juga role model dalam hidup gw," tulis Hito pada keterangan foto.

Menurut Hito, Alessandro Del Piero adalah sosok idola yang rendah hati yang mengajarkannya banyak hal termasuk tentang kesetiaan dan totalitas. Saat masih sekolah ia hanya bisa berandai-andai bertemu dengan Del Piero meski dari jauh. "Itu pun terasa ga akan mungkin secara gw gapunya uang untuk bisa pergi ke tempat dia berada, jangan kan untuk bisa beli tiket perginya.. orang bisa punya jersey nya yang KW aja udah bahagia banget," tulisnya.

Tidak berharap lebih, ayah satu anak ini merasa hanya bisa bertemu dengan Del Piero di dalam mimpinya. Namun tak disangka sang istri telah menyiapkan kejutan dengan mendatangkan Del Piero di acara makan malam menjelang perayaan sembilan tahun mereka menjalin hubungan.

"TAPI siapa yang bisa sangka.... MIMPI ITU KEBABLASAN GUYS!!! Aku bisa ada di sebelah idola ku makan malam bersama, berbincang seputar sepakbola, keluarga, dan banyak hal. Ga akan cukup untuk ceritain kebahagiaanku tadi malam dalam 1 foto ini, ga akan cukup," tulis Hito.

Pria 28 tahun ini sangat bersyukur dan berterima kasih mendapatkan kesempatan berharga ini. "Kalau bukan karena Kasih Karunia Tuhan Yesus dan luar biasa nya istriku sayang ga akan bisa mimpi ku ini jadi kenyataan.. thankyou for everything love @felicyangelista_ i have the best wife in the world," tulisnya. "And ofcourse... really big thankyou to my forever idol @alessandrodelpiero for the precious moments.. Grazie Ale."

Hito Caesar, Felicya Angelista, dan putrinya, Graziella Bible Emmanuela saat ini masih berada di Eropa. Pada akhir Februari lalu, mereka bersama tim berangkat ke Prancis untuk menggelar fashion show di Paris. Setelah acara selesai, mereka sekeluarga melanjutkan perjalanan keliling Eropa untuk berlibur.

