Profil Scarlett yang Dapat Seruan Boikot Usai Diduga Dukung Israel

TEMPO.CO, Jakarta - Merek produk kecantikan lokal, Scarlett, tengah menjadi perbincangan hangat di kalangan warganet media sosial Indonesia. Bermula dari Felicya Angelista yang merupakan pendiri brand ini diduga mendukung Israel usai mengunggah video yang menyoroti konflik antara Hamas dan Israel di Gaza, Palestina.

Dalam video unggahan di Instagram pribadinya pada Ahad, 5 November 2023, istri Caesar Hito itu terlihat menangis terisak karena kasus yang sedang memanas dan menyebabkan banyak korban jiwa dari berbagai golongan, termasuk wanita dan anak-anak. “Saya Felicya Angelista, di sini saya ingin mengungkapkan isi hati saya mengenai peperangan yang terjadi antara Israel dan Palestina,” kata pemilik skincare merek Scarlett itu.

Felicya mengungkapkan bahwa dia turut prihatin dengan kondisi anak-anak dan perempuan yang menjadi korban di Gaza, Palestina. “Sebagai seorang ibu, melihat anak-anak yang menjadi korban, teruma di Gaza, Palestina, melihat anak-anak kecil tidak punya harapan, tidak punya masa depan,” ujar Felicya.

Namun, bukannya mendapat simpati dari publik, Felicya justru dikecam karena memilih kata “peperangan” pada video tersebut. Padahal, menurut warganet, yang terjadi di Palestina sudah jelas merupakan kejahatan kemanusiaan genosida yang sudah dilakukan Israel selama beberapa dekade dan semakin brutal dalam sebulan terakhir.

Selain itu, di tengah-tengah videonya Felicya juga menampilkan video serangan Hamas kepada Israel dengan memberikan keterangan yang menjelaskan bahwa jenderal Israel mengaku tidak bisa melindungi anak-anak dari gempuran serangan Hamas. Hal tersebut pun semakin membuat geram netizen.

Pernyataan dari pemilik brand Scarlett itu seperti menjadi bumerang untuk bisnisnya sendiri. Pasalnya, setelah video itu diunggah, banyak warganet di media sosial yang berbondong-bondong mengajak untuk memboikot Scarlett.

“EXO, TWICE, SONG JOONG KI MENDING END KONTRAK SAMA PRODUK INI, KAK FELI DARIPADA KAKAK SPEAK UP TERUS UJUNG-UJUNGNYA BLUNDER, MENDING DIEM AJA, INI GENOSIDA COYY, RIBUAN KORBAN. TERIMAKASIH SUDAH MENGUNDANG EXO, TAPI CUKUP & MARI BOIKOT SCARLETT,” tulis seorang warganet dengan nama akun @Eonn****** di media sosial X (dulu Twitter) yang unggahannya mendapat 2,5 juta tayangan.

Selain itu, beberapa penggemar EXO dan Twice juga kompak menyerukan boikot kepada Scarlett atas dukungannya terhadap Israel. Seperti diketahui, EXO dan Twice adalah Glow dan Shine Ambassador Scarlett.

“Kami EXO-L, kami boikot Scarlett. Thanks untuk kemarin,” “Beli brand ini gara-gara EXO, taunya cocok, eh malah dukung si Israel,” “Baru follow karena EXO, sekarang unfollow lagi deh. Sorry, I'm disappointed,” tulis beberapa netizen yang merupakan penggemar EXO pada Selasa, 7 November 2023.

“Scarlett, makasih udah undang TWICE ke Indonesia setelah bertahun tahun mereka enggak ke sini, ngejadiin BA TWICE. Tapi maaf banget aku ga menerima ke netralan, pasti ada kecondongan ke Israel kalau ada kata netral. Cukup ya jadiin TWICE sebagai BA. Aku batalin keinginanku untuk beli produkmu lagi,” tulis salah satu Once (sebutan fans Twice) dari Jakarta.

Lantas, seperti apa profil bisnis Scarlett yang dapat seruan boikot usai diduga dukung Israel? Simak rangkuman informasi selengkapnya berikut ini.



Profil Bisnis Scarlett

Melansir laman scarlettwhitening.com, Scarlett adalah brand kecantikan lokal dengan pertumbuhan tercepat di Indonesia yang didirikan oleh Felicya Angelista pada 2017. Scarlett mengeluarkan berbagai jenis produk kecantikan yang berfokus untuk mencerahkan dan menjaga kesehatan kulit, baik untuk tubuh, wajah, maupun rambut.

Mengusung tema ‘Reveal Your Beauty’, Scarlett mengklaim dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kepercayaan diri pengguna dengan berani mengungkapkan kecantikan dengan versi masing-masing.

Berdasarkan rilis e-journal Universitas Atma Jaya Yogyakarta, sebelum Scarlett Whitening muncul, Felicya Angelista terlebih dahulu meluncurkan produk Feli Skin. Ini adalah produk masker wajah yang dijual dalam bentuk paket.

Sukses menarik minat masyarakat dengan produk Feli Skin, Felicya pun mulai meluncurkan berbagai rangkaian produk perawatan kulit lainnya dengan nama Scarlett Whitening. Dia pun tak lupa mendaftarkan produknya ke Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Seiring berjalannya waktu, produk karya istri Caesar Hito itu pun semakin laris terjual di pasaran. Beberapa produk yang banyak diminati adalah Scarlett Whitening Facial Wash, Scarlett Whitening Body Lotion, dan Scarlett Whitening Acne Serum. Bahkan pada 2021, produk Scarlett Whitening Brightly Ever After Serum dan Scarlett Whitening Acne Serum mampu mencapai penjualan hingga Rp 15,5 miliar.



Produk Scarlett

Scarlett memiliki tiga kategori produk perawatan kulit atau skincare, yakni perawatan tubuh, wajah, dan rambut. Setiap produknya dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan dan kondisi kulit konsumen.

Selain itu, Scarlett juga tidak hanya menyediakan produk untuk konsumen dengan kulit normal. Tetapi, ada juga produk bagi konsumen yang memiliki masalah kulit khusus, seperti berjerawat, kulit kering, dan tanda-tanda penuaan.

Brand kecantikan ini juga mengklaim bahwa produknya tidak menggunakan zat-zat berbahaya, seperti merkuri dan hydroquinone. Oleh karena itu, Scarlett yakin bahwa produknya aman dikonsumsi, bahkan oleh ibu hamil dan menyusui.

Berikut beberapa daftar produk Scarlett:

1. Body Care

a. Body lotion

- Brightening Fragrance Body Lotion – Charming

- Brightening Fragrance Body Lotion – Fantasia

- Brightening Fragrance Body Lotion – Freshy

- Brightening Fragrance Body Lotion – Romansa

- Brightening Fragrance Body Lotion Jolly

b. Body Scrub

- Body Scrub – Coffee

- Body Scrub – Pomegrante

- Body Scrub – Romansa.

c. Shower Scrub

- Shower Scrub Scarlett Whitening – Coffee

- Shower Scrub Scarlett Whitening – Cucumber

- Shower Scrub Scarlett Whitening – Freshy

- Shower Scrub Scarlett Whitening – Jolly

- Shower Scrub Scarlett Whitening – Mango

- Shower Scrub Scarlett Whitening – Pomegrante

- Shower Scrub Scarlett Whitening – Charming





2. Face Care

a. Face Mask

- Masker Scarlett Whitening – Hebalism Mugwort Mask

- Masker Scarlett Whitening - Seriously Soothing & Hidyrating Gel

b. Facial Cream

- Acne Cream Day

- Acne Cream Night

- Brightly Ever After Cream Day

- Brightly Ever After Cream Night

c. Facial Essence Toner

- Essence Toner – Acne

- Essence Toner – Brightly

d. Facial Serum

- Serum – Acne

- Serum – Brightly Ever After

- Serum – Glowtening

- Serum – Niacinamide 5% Beta Glucan 7 Phyto Extract,

- Serum – Skin Smoothing Retinol Serum

e. Facial Wash

- Acne Facial Wash – Oily Skin Type

- Brightening Facial Wash – All Skin Type





3. Hair Care

- Yordanian Sea Salt – Shampoo

- Yordanian Sea Salt – Conditioner

RADEN PUTRI| TEMPO

