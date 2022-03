Dua Lipa Kembali Digugat Atas Dugaan Plagiat Lagu Levitating

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi asal Inggris, Dua Lipa kembali digugat atas dugaan pelanggaran hak cipta lagu Levitating miliknya. Gugatan kedua diajukan oleh dua penulis lagu bernama L. Russell Brown dan Sandy Linzer.

Melansir dari The Guardian, pengacara Brown dan Linzer mengatakan bahwa melodi pembuka lagu Levitating merupakan duplikat melodi dari lagu mereka pada 1979 Wiggle and Giggle All Night dan lagu 1980 mereka Don Diablo.

"Terdakwa telah merampas kekayaan intelektual penggugat," tulis pengacara Brown dan Linzer. “Penggugat mengajukan gugatan sehingga tergugat tidak dapat melepaskan diri dari pelanggaran yang disengaja.”

Brown dan Linzer juga menunjukkan fakta bahwa Dua Lipa telah memberikan beberapa wawancara di mana mereka mengatakan Dua Lipa mengakui menemukan inspirasi dari lagu-lagu era disko masa lalu.

"Lipa mengakui bahwa dia sengaja meniru era musik sebelumnya untuk menciptakan Future Nostalgia, album dengan nama yang tepat di mana Levitating muncul," tulis mereka dalam surat aduan, dikutip dari People. "Dalam mencari inspirasi nostalgia, tergugat menyalin ciptaan penggugat tanpa atribusi."

Gugatan mereka mengklaim bahwa melodi khas dari pengantar Levitating menyalin bagian yang sama dari lagu mereka, dan mengutip popularitas bagian Levitating di TikTok sebagai kunci keberhasilannya. “Karena pembuat video sering memotong cuplikan suara yang sudah singkat di TikTok, melodi khas sering kali terdiri dari 50 persen atau lebih dari video viral ini," kata mereka.

Gugatan itu muncul beberapa hari setelah band reggae Florida Artikal Sound System mengajukan gugatan pelanggaran hak cipta dan mengklaim bahwa Levitating sangat mirip dengan lagu mereka berjudul Live Your Life yang rilis pada 2017. Terkait dua gugatan ini, pihak Dua Lipa belum memberikan tanggapannya.

Lagu Levitating milik Dua Lipa menduduki peringkat kedua di Billboard Hot 100 dan nomor satu di chart Billboard's Hot 100 Year-End. Levitating rilis pada Maret 2020. Liriknya menggambarkan tentang perasaan seakan melayang ketika jatuh cinta, dengan tambahan beberapa referensi luar angkasa.

Baca juga: Rilis Lagu We're Good, Dua Lipa Kisahkan Kekasih yang Akan Berpisah

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.