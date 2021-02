Rilis Lagu We're Good, Dua Lipa Kisahkan Kekasih yang Akan Berpisah

Artwork lagu "We're Good" Dua Lipa/Antara

TEMPO.CO, Jakarta - Dua Lipa menghadirkan lagu baru berjudul We're Good dengan tempo santai di awal tahun 2021 ini. Dalam keterangan resminya, Senin 15 Februari 2021, lagu ini berisikan kisah sensual sepasang kekasih yang memutuskan untuk berpisah.

Lagu yang diambil dari album "Future Nostalgia - The Moonlight Edition" ini diproduksi oleh Sly, dengan nuansa slow groove. Album tersebut juga berisikan sejumlah lagu seperti “Don’t Start Now”, “Physical”, “Break My Heart”, dan “Levitating”.

Dua Lipa juga merilis video musik “We’re Good”. Dalam video musik ini, Dua Lipa bernyanyi di hadapan para tamu dalam sebuah restoran mewah, di dalam kapal dari pergantian abad ke-20.

Di tempat yang sama, nasib lobster yang ada di kisah tersebut juga berubah tak terduga. Video klip itu disutradarai oleh Vania Hetmann dan Gal Muggla.

Album "Future Nostalgia - The Moonlight Edition" juga telah dirilis pada Jumat 12 Februari 2021 ini di seluruh layanan musik digital.

Edisi deluxe album ini menampilkan tiga lagu yang belum pernah dirilis, seperti “If It Ain’t Me”, “That Kind of Women”, dan “Not My Problem (feat. JID)”. Album ini juga mencakup lagu hit Top 10 dari Miley Cyrus feat. Dua Lipa, berjudul “Prisoner” yang telah mencapai 250 juta streams secara global.