Serial Korea Terbaru di Disney+ Hotstar, Termasuk Big Mouth dan Crazy Love

TEMPO.CO, Jakarta - Disney+ Hotstar akan menghadirkan berbagai serial Korea terbaru untuk para pelanggan di Asia Pasifik tahun ini. The Walt Disney Company mengumumkan konten-konten terbaru dengan berbagai genre dari Korea Selatan pada Jumat, 4 Maret 2022.

Beberapa di antaranya adalah Big Mouth, serial thriller yang dibintangi oleh Lee Jong Suk dan Lim Yoona. Soundtrack #1, sebuah drama musikal romantis tentang dua sahabat yang terjebak dilema antara persahabatan dan cinta. Crazy Love, drama komedi dengan kisah romantis dan The Zone: Survival Mission, game show di mana para selebriti ditantang untuk mencari jalan keluar dari escape room.

Deretan konten terbaru tersebut merupakan bagian dari daftar konten Korea Disney+ Hotstar pada 2022 dan akan ada lebih dari 20 judul baru, termasuk 12 konten original. “Kami tidak sabar untuk mengumumkan koleksi konten Korea terkurasi yang kami yakini dapat memikat hati para penonton di seluruh dunia,” ungkap Jessica Kam-Engle, Head of Content and Development, The Walt Disney Company APAC, dalam siaran pers yang diterima Tempo pada Jumat, 4 Maret 2022.

“Fokus kami adalah untuk selalu menghadirkan storytelling berkualitas dan mempersembahkan cerita yang memiliki efek emosional dan budaya. Kami bekerja sama dengan para kreator terbaik dan paling imajinatif di Asia Pasifik sebagai mitra kreatif jangka panjang untuk memproduksi konten mereka bersama kisah-kisah terbaik di dunia," katanya.

Berikut sinopsis empat serial Korea terbaru yang akan segera tayang di Disney+ Hotstar.

1. Big Mouth

Ketika seorang pengacara kelas bawah dipaksa untuk menangani kasus pembunuhan dalam upaya untuk mengubah hidupnya, ia terjerumus ke dalam konspirasi rumit yang mengancam karir dan kehidupannya. Dibintangi oleh Lee Jong Suk dan Lim Yoona, Big Mouth ditulis oleh Haram, dalam kolaborasinya dengan Jang Young Chul dan Jung Kyung Soon, dan disutradarai oleh Oh Choong Hwan.

2. Soundtrack #1

Seorang penulis lagu bernama Eunsoo mengajak sahabatnya tinggal bersama selama dua minggu untuk membantunya menulis sebuah lirik lagu tentang cinta yang bertepuk sebelah tangan. Penonton akan terpikat oleh kisah Eunsoo dan Sunwoo yang harus menjalani hubungan penuh dilema antara persahabatan dan cinta, sambil menulis lagu dan mencari tahu apa yang akan terjadi pada persahabatan mereka. Disutradarai oleh Kim Hee Won, Soundtrack #1 turut dibintangi oleh Han So Hee sebagai Eunsoo penulis lagu yang masih merintis karir, dan Park Hyung Sik sebagai Sunwoo, sahabat Eunsoo.

3. The Zone: Survival Mission

The Zone: Survival Mission menghadirkan Yoo Jae Suk, Lee Kwang Soo, dan Yuri Girls’ Generation. Acara ini membawa para bintang tamu ke dalam ruangan-ruangan dan area virtual tematik, di mana mereka ditantang untuk menghadapi hal yang tak terduga dan bertahan dari tantangan tersebut untuk jadi pemenang. Diproduseri oleh Cho Hyo Jin, The Zone: Survival Mission akan menjadi petualangan seru bagi para penonton dan pesertanya.

4. Crazy Love

Ketika seorang CEO jenius bernama Noh Go Jin mulai menerima ancaman pembunuhan dari seseorang tak dikenal, ia membuat sebuah rencana untuk melacak sosok misterius itu. Tidak lama, Lee Shin A, sekretarisnya yang baru saja didiagnosa mengidap penyakit mematikan, berencana untuk balas dendam atas perlakuan buruk yang ia terima dari perusahaan tempatnya bekerja. Dipenuhi dengan kejutan, drama komedi romantis ini dibintangi oleh Kim Jae Wook sebagai Noh Go Jin dan Krystal Jung dengan cerita yang ditulis oleh Kim Bo Kyum.

Konten lainnya yang telah diumumkan akan segera hadir di Disney+ Hotstar adalah Moving, serial bergenre action hero-thriller yang diangkat dari cerita webtoon karya Kang Full tentang tiga remaja yang mengeksplorasi kekuatan super mereka. Ada pula King of Savvy, dibintangi oleh Choi Min Sik, dalam penampilan pertamanya di layar televisi setelah 24 tahun, Sohn Seok Gu, Lee Dong Hwi, serta dua aktor Squid Game, Heo Sung Tae dan Kim Joo Ryoung.

