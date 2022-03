Namanya Dipakai Ibunya untuk Berutang, Han So Hee Tak Berniat Membayar

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris top Korea, Han So Hee menyatakan tidak berencana membayar utang atas nama ibunya. Agensi Han So Hee, 9ato Entertainment merespons kabar bahwa ibu artisnya digugat dalam kasus penipuan dengan membuat pernyataan secara tertulis pada Senin, 7 Maret 2022. Dalam pernyataan itu, agensi membenarkan gugatan itu.

"Ny. Shin menggunakan rekening bank atas nama Han So Hee dalam proses meminjam uangnya. Akun tersebut dibuat ketika Han So Hee masih di bawah umur tanpa seizinnya, dan Ny. Shin menggunakan akun tersebut untuk meminjam dananya tanpa sepengetahuan putrinya," tulis mereka. Agensi itu juga menyatakan ada kasus serupa di masa lalu, termasuk dokumen palsu.

Sebelumnya, JTBC melaporkan bahwa Kepolisian Bangbae Seoul menerima berkas terhadap ibu dari seorang selebritas terkenal dengan tuduhan penipuan sebesar 85 juta Won atau sekitar Rp 995 juta pada 25 Februari 2022. Dilaporkan bahwa sang ibu meminjam 85 juta Won dari seorang kenalan dari Februari 2018 hingga September 2019, dan berjanji untuk membayar bunga dalam jumlah besar, tapi akhirnya gagal bayar.

YouTuber, Lee Jin Ho yang mengungkapkan kasus ini. Ia mengungkapkan, ibunda Han So Hee meminjam uang ke rekening bank atas nama putrinya, yang dibuat ketika artis 27 tahun itu masih kecil dan menjadi tanggungannya. Ibunda Han So Hee dan penggugat berselisih tentang jumlah total yang harus dibayar karena tidak menulis kontrak.

"Ini adalah kesalahan saya karena saya tidak membayar uang pinjaman tepat waktu. Saya akan bekerja keras untuk membayar utang saya," katanya dalam wawancara dengan Lee Jin Ho.

Agensi 9ato Entertainment menjelaskan, serangkaian kasus perdata ini diadili dan pengadilan telah mengkonfirmasi semua ini tidak terkait dengan aktris di The World of the Married itu. Menurut pengadilan distrik Ulsan pada 8 April 2021, terdakwa telah menggunakan rekening atas nama Han So Hee, namun tidak ada bukti bahwa Han So Hee ikut bertanggung jawab atas utang terdakwa."

Agensi aktris yang bermain cemerlang di serial My Name itu meminta maaf telah menimbulkan kekhawatiran di publik tentang kehidupan aktrisnya. "Kami tak ingin ada korban lagi di kemudian hari. Selain itu, Han So Hee tidak memiliki rencana untuk berbagi tanggung jawab atas utang ibunya," tulis mereka.

Langkah tegas Han So Hee ini diambil untuk mencegah ibunya menggunakan namanya untuk meminjam uang di masa depan. Han So Hee juga ingin mencegah bisnis yang melanggar hukum, seperti mencoba memeras ibunya berdasarkan fakta bahwa putrinya adalah seorang selebritas terkenal.

"Memang benar bahwa mereka adalah ibu dan anak dan sulit untuk memutuskan hubungan yang diberikan Tuhan. Kami turut berduka untuk para korban, namun kami mengambil sikap tegas dengan harapan hal ini tidak terulang di masa depan. Kami mohon pengertiannya."

