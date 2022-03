Khawatir dengan Korban Kebakaran Hutan, Kim Go Eun Donasikan Rp 590 Juta

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris, Kim Go Eun memberikan donasi sebesar 500 juta won atau Rp 590 juta untuk membantu korban yang terkena dampak kebakaran hutan di Korea Selatan. Pada Jumat, 4 Maret 2022, kebakaran hutan terjadi di tepi laut kawasan Uljin, Gyeongsang Utara dan menyebar hingga Kota Samcheok, Gangwon.

Melansir dari Herald Pop, Hope Bridge Association of the National Disaster Relief mengumumkan pada Sabtu, 5 Maret 2022, Kim Go Eun telah menyumbangkan 500 juta won untuk mendukung bantuan darurat bagi korban kebakaran hutan. Kepada Hope Bridge, Kim Go Eun juga mengutarakan kekhawatirannya terhadap korban yang kehilangan harta benda akibat kebakaran hutan.

“Saya sangat prihatin dengan mereka yang kehilangan mata pencaharian karena kebakaran hutan. Mudah-mudahan cepat dipadamkan agar tidak merebak lagi, dan semoga tangan yang hangat tersampaikan kepada banyak orang, termasuk warga terdampak dan petugas pemadam kebakaran," kata Kim Go Eun.

Selain Kim Go Eun, di waktu bersamaan penyanyi IU juga mendonasikan 100 juta won atau RP 1,18 miliar untuk mendukung perumahan prefabrikasi sementara yang dibutuhkan bagi keluarga yang kehilangan rumah karena kebakaran hutan. Donasi tersebut juga disalurkan melalui Hope Bridge Association of the National Disaster Relief, organisasi yang fokus dalam penggalangan dana bantuan bencana.

"Saya sangat berterima kasih kepada perwakilan bintang industri hiburan, termasuk IU dan Kim Go Eun, secara aktif mendukung kerusakan akibat kebakaran hutan. Kami akan melakukan yang terbaik untuk mendukung barang-barang yang diperlukan sampai kami kembali ke kehidupan sehari-hari kami," kata Sekretaris Jenderal Hope Bridge Kim Jeong Hee.

Sebelumnya, Kim Go Eun pernah mendonasikan 20 juta won untuk membantu korban kebakaran hutan di Gangwon pada 2019, 100 juta won kepada keluarga berpenghasilan rendah yang menderita Covid-19 pada 2020, dan 50 juta won kepada Seoul National University Children's Hospital pada Hari Anak tahun 2021.

Baca juga: Ahn Bo Hyun Pamer Foto Mesra dengan Kim Go Eun, Alur Malam Ini Lanjut Ketegangan

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.