Ahn Bo Hyun Pamer Foto Mesra dengan Kim Go Eun, Alur Malam Ini Lanjut Ketegangan

Ahn Bo Hyun mengunggah fotonya bersama Kim Go Eun. Foto: Instagram Ahn Bo Hyun.

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor Korea yang tengah bersinar, Ahn Bo Hyun mengunggah fotonya bersama Kim Go Eun, pasangannya di drama yang mereka bintangi, Yumi's Cells. Tak tanggung-tanggung, Ahn Bo Hyun mengunggah fotonya tengah bermesraan dengan Kim Go Eun di Instagram Storynya, Sabtu, 16 Oktober 2021.

Foto pertama yang diunggah adalah saat ia merangkul kekasihnya di drama Korea itu dan kamera menyorot dari belakang. Anggota Tim Alpha dalam drakor hits, Descendants of the Sun itu menuliskan dalam Bahasa Korea. Foto berikutnya adalah saat mereka tersenyum ke arah kamera dengan memberikan simbol victory, duduk berhadapan. Dua foto ini diunggah ulang Kim Go Eun di Instagram Storynya.

Kim Go Eun tak hanya mengunggah ulang unggahan pemeran Goo Woong itu. Lawan main Lee Min Ho di drama Korea berjudul The King: Eternal Monarch itu juga mengunggah adegan yang mereka lakonkan pada episode 10 malam ini.

Pada episode kemarin, dikisahkan mereka mengalami ketegangan karena Yumi merasa terganggu dengan cara Seo Sae Yi, sahabat Goo Woong yang terus mendekati kekasihnya. Ketegangan itu memunculkan spekulasi mereka akan putus.

Ahn Bo Hyun dan Kim Go Eun. Foto: Instagram Ahn Bo Hyun.

"Kamu tahu enggak, dia itu punya maksud sama kamu," kata Yumi kepada Goo Woong. Dia marah lantaran Seo Sae Yi sengaja pindah ke apartemen Goo Woong untuk merebut kekasihnya. Di sisi lain, Goo Woong merasa hanya berteman dengan Seo Sae Yi dan berpikir Yumi ingin mengendalikan hidupnya, seperti yang diungkapkan sahabatnya itu.

Drama Korea Yumi's Cells ini menarik lantaran mengkombinasikan antara kartun dan manusia dalam ceritanya. Kartun-kartun ini mewakili sel-sel di dalam pusat syarat Yumi dan juga Goo Woong. Merekalah yang mengatur emosi, pikiran, dan tindakan dua tokoh utama ini. Kisah para sel ini membuat konflik sendiri yang terkadang saling bertentangan dan lucu.

Drama ini mengisahkan kisah Yumi, pekerja kantoran biasa berkenalan dengan Goo Woong, seorang pengembang game yang kaku dan apa adanya. Yumi's Cells bisa ditonton di TvN atau di layanan streaming TVING dan iQiyi.

Ahn Bo Hyun dan Kim Go Eun tampak menikmati peran mereka. Keduanya tak hanya akrab di depan layar tapi juga di belakangnya. Baik Bo Hyun maupun Go Eun tak ragu saling berbagi kehangatan dan kemesraan mereka di akun media sosial mereka. Apakah sel-sel di kepala mereka sebagai Ahn Bo Hyun dan Kim Go Eun juga menggerakkan mereka untuk benar-benar berlayar sebagai pasangan di dunia nyata? Kita tunggu saja.