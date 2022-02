Grid, Serial Korea yang Bawa Pesan untuk Menyelamatkan Bumi

TEMPO.CO, Jakarta - Grid merupakan serial Korea Selatan terbaru yang disutradarai oleh Lee Khan. Serial fiksi ilmiah ini mengandung pesan mengenai upaya penyelamatan Bumi dan manusia dari bencana.

"Tidak mudah memutuskan untuk mengarahkan serial ini. Yang mengejutkan saya adalah tema serial ini, yaitu 'kita harus melindungi planet bumi kita'," kata Lee Khan dikutip dari The Korea Times pada Kamis, 17 Februari 2022.

Grid tayang perdana pada Rabu, 16 Februari 2022 di Disney+ Hotstar. Grid berkisah tentang sosok misterius bernama Ghost (diperankan oleh Lee Se Young) yang menghilang setelah mengembangkan sistem Grid yang melindungi manusia dari bencana yang mematikan. Setelah 24 tahun menghilang, dia muncul kembali dan membantu seorang pembunuh berantai melarikan diri.

Detektif Jung Sae Byeok (Kim A Joong) bekerja sama dengan pejabat pemerintah Kim Sae Ha (Seo Kang Joon) berusaha mengungkap rahasia di balik makhluk misterius sekaligus mengejar pembunuh berantai itu.

Serial yang memiliki total 10 episode ini ditulis oleh Lee Soo Yeon, yang merupakan penulis dan pencipta serial thriller kriminal Stranger. "Sampai sekarang sebenarnya saya masih bertanya-tanya kenapa tidak ada serial atau film di Korea yang berbicara tentang menyelamatkan Bumi. Jadi saya bergandengan tangan dengan penulisnya," kata sutradara yang mengarahkan film The Divine Move 2: The Wrathful (2019) itu.

Ia mengatakan serial ini akan menjadi genre fiksi ilmiah dengan efek visual yang lebih sedikit. Ia juga mencatat bahwa fokus utamanya dalam membuat serial Grid adalah menciptakan alam semesta fiksi ke plot yang tidak dikenal.

"Ada banyak elemen fiksi ilmiah tetapi serial kami tidak menampilkan efek visual dari itu. Serial ini mengembangkan cerita dengan berbeda yang ingin diungkapkan oleh penulis, berdasarkan pada kenyataan. Karena plotnya agak asing, kami melakukan banyak upaya untuk secara meyakinkan mengembangkan alam semesta fiksi," kata Lee Khan.

Sementara itu, Kim A Joong yang kembali unjuk peran setelah terakhir kali bermain di serial Live Up to Your Name (2017), mengaku terpikat oleh cerita yang disajikan Grid setelah membaca naskahnya. "Saya tertarik dengan bagaimana plotnya berkembang. Saya bisa menangkap ketegangan sepanjang cerita misteri thriller ini. Saya terpesona oleh detail dan gaya unik yang dimiliki penulis Lee," katanya.

