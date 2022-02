Gary Brooker, Pentolan Grup Legendaris Procol Harum Meninggal karena Kanker

TEMPO.CO, Jakarta - Gary Brooker, pentolan grup rock Procol Harum meninggal dalam usia 76 tahun karena kanker di rumahnya pada Sabtu, 19 Februari 2022. Kabar sedih ini diumumkan Procol Harum di halaman resmi Facebook mereka pada Selasa, 22 Februari 2022. Dia meninggalkan istrinya, Franky, yang dinikahinya pada 1968.

"Kami sangat sedih mengumumkan Gary Brooker sudah berpulang. Konstanta penentu tunggal selama 50 tahun perjalanan karier band, suara dan permainan piano Gary sangat legendaris dan dia meninggalkan warisan yang akan bertahan selama beberapa generasi. Dia akan sangat dirindukan oleh semua orang yang mengenalnya," tulis grup tersebut.

Unggahan itu juga menyertakan tautan pernyataan lengkap mengenai Brooker di laman grup Procol Harum. Brooker, lahir pada 29 Mei 1945, mendirikan Procol Harum bersama sahabatnya, Keith Reid, yang menjadi penulis lirik. Band ini dikenal dengan single debut mereka, A Whiter Shade of Pale, yang didirikan pada 1967. Lagu ini terinspirasi oleh kecintaan Brooker pada musisi klasik seperti Johann Sebastian Bach dan George Frideric Handel.

Pada 2018, lagu itu ditahbiskan dalam kategori Rock and Roll Hall of Fame's Singles. A Whiter Shade of Pale dianggap bisa mendefinisikan The Summer of Love, terjual total 10 juta kopi di seluruh dunia dan bertahan enam pekan di puncak lagu di Inggris dan nomor lima di Billboard Hot 100.

Pada 2017, Procol Harum merilis Novum, album studio ke-13 band tersebut. Novum muncul setelah Procol Harum hiatus 14 tahun dengan album terakhir, The Well's on Fire pada 2003. Brooker diangkat sebagai anggota Ordo Kerajaan Inggris (MBE) dalam Kehormatan saat ulang tahun Ratu Elizabeth II pada 14 Juni 2003.

Procol Harum mencatat, Brooker menerangi setiap ruangan yang dia masuki. "Dia terkenal karena individualitas, integritas, dan terkadang eksentrisitasnya yang keras kepala. Kecerdasannya yang tajam, dan seleranya yang konyol, membuatnya menjadi pencerita yang tak ternilai (dan olok-olok antar-lagunya yang surealis membuat kontras yang menarik dengan gravitas pertunjukan Procol Harum)," demikian Procol Harum mengenang tentang Brooker.

Dikutip dari laman Rolling Stone, Brooker dibesarkan di London dan membentuk The Paramounts dengan gitaris Robin Trower ketika dia baru berusia 17 tahun. Mereka mendapatkan banyak pengikut di kancah klub London dan bahkan berbagi tagihan dengan Rolling Stones pada beberapa kesempatan.

The Paramounts menemukan sedikit keberhasilan dengan rekaman studio mereka di luar sampul pada 1964 lewat single Poison Ivy yang menjadi hit kecil di Inggris. The Paramounts bubar pada 1966, dan sementara Gary Brooker awalnya berencana untuk pensiun dari penulis lagu, tapi ia bertemu penulis lirik Keith Reid yang akhirnya sepakat memulai grup baru: Procol Harum.

BILLBOARD | ROLLING STONE

