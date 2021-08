Charlie Watts, Rayakan Kesuksesan Rolling Stones dari Pertama di Amerika

TEMPO.CO, Jakarta - Kabar Charles Watts, drummer band legendaris, The Rolling Stones meninggal, menjadi pukulan berat bagi dunia musik dunia. Charles Watss meninggal pada Selasa, 24 Agustus 2021 di usia 80 tahun.

Charles Robert Watts lahir di London 2 Juni 1941 dari pasangan Lillian Charlotte Eaves, dan Charles Richard Watts. Ayahnya adalah mantan tentara di Angkatan Udara Kerajaan Inggris. Setelah perang dunia kedua, ayahnya menjadi supir truk untuk British Railways.

Instrumen pertama yang dimainkan Charlie adalah bajo tapi dia memotong pegangannya dan mengubahnya menjadi snare drum. Charlie mendengarkan musik jazz pertama kalinya di usia 12 tahun. Ia langsung menjadi penggemar dari Miles Davis, Duke Ellington dan Charles Mingus.

Dia memilih jurusan desainer grafis di Sekolah Seni Harrow dan bekerja di perusahaan periklanan. Tahun 1961, ia membuat ilustrasi dan menulis tribute menarik untuk Charlie Parker. Namun karya ini baru dirilis tahun 1964 setelah Rolling Stones mulai terkenal.

Charlie Watts, drummer Rolling Stone. Foto: Instagram Rolling Stone.

Tahun 1962, Charlie menerima tawaran dari Alexis Korner untuk bermain dalam band Blues Incorporated. Mick Jagger menjadi vokalisnya untuk band ini. Jagger sendiri sebenarnya sedang membentuk grup bandnya yang bernama Rollin’ Stones. Bersama dengan Keith Richards, Brian Jones, Bill Wyman dan Ian Stewart.

Charlie akhirnya diajak bergabung untuk menggantikan posisi drummer mereka, Tony Chapman. “Awalnya dari Brian, Mick and Keith aku pertama kalinya serius belajar tentang R&B. Aku tidak tahu apapun tentang itu. Blues bagiku adalah Charlie Parker atau Johnny Dods bermain lambat,” ujarnya seperti dilansir oleh Variety.

Bersama dengan Rolling Stones, Charlie ikut merayakan kesuksesan lagu (I Can’t Get No) Satisfaction yang menjadi no. 1 pertama kalinya di Amerika Serikat tahun 1965. Sepanjang 1971-1981, Charlie menjadi bagian dari kesuksesan delapan album Rolling Stones. Ia juga menunjukkan keahlian mendesainnya bersama dengan Jagger untuk menciptakan tata panggung yang menjadi ciri khas mereka.

Akhir 70-an, Charlie mulai menggunakan heroin dan kecanduannya terbawa sampai studio. Saat wawancaranya dengan BBC, ia mengatakan Keith Richards yang menyadarkan dan membantunya. “Kamu harus melakukan ini saat kamu lebih tua,” ujar Charlie menirukan ucapan Richards.

Personil Rolling Stones, Mick Jagger, Charlie Watts, Keith Richards dan Ronnie Wood, berpose saat tiba di Havana, Kuba, 24 Maret 2016. Rolling Stones mengumumkan menggelar konser gratis di ibukota Kuba, Havana, pada tanggal 25 Maret. REUTERS/Ivan Alvarado

Di pertengahan 80-an, ia kembali mengalami kecanduan obat-obatan dan alkohol. Kecanduannya ini nyaris menghancurkan pernikahannya dengan Shirley Ann Shepherd yang dinikahinya sejak 1964. Pernikahan mereka dikaruniai seorang putri Seraphina yang lahir tahun 1968.

“Aku rasa itu adalah krisis paruh baya. Yang aku tahu, aku menjadi orang yang berbeda sekitar 1983 dan keluar dari itu 1986. Aku hampir kehilangan istriku dan semuanya karena tingkah lakuku,” ujarnya kepada Observer seperti dilansir The Guardian.

Selama berkarir bersama Rolling Stones, Charlie jarang dikabarkan sakit. Tahun 2004, ia didagnosa menderita kanker tenggorokan. Setelah menjalani radiotherapy selama setahun, Charlie dinyatakan sembuh.

Bulan Juli 2021, ia menjalani operasi darurat dan tidak bisa tampil dalam tur dunia bersama dengan Rolling Stones. Tur dunia kali ini merupakan hasil penundaan dari tur yang harusnya dilakukan tahun lalu. Posisi Charlie digantikan oleh Steve Jordan selama tur berlangsung.

Prosedur operasi Charles berlangsung sukses dan mengharuskannya beristirahat. Keith Richards sendiri mengatakan kejadian ini sedikit mengecewakan bagi mereka. “Dan kami mendoakan Charlie segera sembuh,” ujar Richards seperti dilansir oleh The Guardian.

Penampilan terakhir The Rolling Stones bersama dengan Charlie Watts ditayangkan dalam One World: Together at Home. Program yang tayang April 2020 ini menampilkan Charlie yang tenang dan memainkan drum untuk lagu baru You Can’t Always Get What You Want.

DEWI RETNO| VARIETY| BBC | THE GUARDIAN

