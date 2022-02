Sophia Latjuba Semangat Siapkan Pernikahan Eva Celia dan Demas Narawangsa

TEMPO.CO, Jakarta - Sophia Latjuba ikut terlibat dalam persiapan pernikahan putrinya, Eva Celia dengan tunangannya, Demas Narawangsa. Sophia Latjuba dan Eva Celia melakukan pertemuan secara virtual untuk membahas rencana acara pernikahannya.

Dalam foto yang dibagikan Sophia Latjuba, pertemuan virtual tersebut dihadiri oleh mantan suaminya, Indra Lesmana dan istrinya, Hanny Trihandojo atau yang lebih akrab disapa Hon Lesmana serta Demas Narawangsa. Sophia Latjuba berada di satu ruangan bersama Eva Celia, sementara Indra Lesmana, Hon Lesmana, dan Demas Narawangsa berada di tempat terpisah.

Sophia Latjuba mengaku sangat bersemangat terlibat dalam persiapan pernikahan putri pertamanya. "Perencanaan pernikahan dengan calon mempelai, Ayah dan Ibu. Kami sangat bersemangat dan hati kami dipenuhi dengan sukacita. Ini akan menjadi indah!" tulis Sophia Latjuba di Instagram pada Senin, 21 Februari 2022.

Foto serupa juga diunggah oleh Indra Lesmana di akun Instagram pribadinya. Dalam keterangan foto, Indra Lesmana berharap rencana yang mereka rancang ini dapat berjalan lancar. "Pertemuan untuk hari besar. Semoga semuanya bisa berjalan dengan lancar," tulis Indra Lesmana.

Eva Celia dilamar Demas Narawangsa tepat di hari ulang tahunnya yang ke-29 pada Selasa, 21 September 2021. Momen saat Demas berlutut di hadapan Eva Celia disaksikan oleh Sophia Latjuba, Indra Lesmana, keluarga dan teman-teman terdekatnya. "She said YES!!!," tulis Sophia Latjuba ketika mengunggah video lamaran di Instagram.

Pada Oktober 2021, Sophia Latjuba mengungkapkan kalau Eva Celia dan Demas Narawangsa berencana menikah tahun ini di Jerman. Sophia Latjuba menjelaskan, nantinya mereka akan tetap melakukan upacara adat Jawa dan Bugis, asal leluhur kedua pengantin. Usai melakukan rangkaian acara adat di Indonesia, mereka akan melakukan akad nikah dan resepsi di Jerman.

