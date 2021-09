Dilamar Demas Narawangsa Saat Ulang Tahunnya, Eva Celia: masih kayak Mimpi

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi dan musisi, Eva Celia tak bisa menahan rasa harunya saat sang kekasih, Demas Narawangsa melamarnya. Lamaran itu disampaikan Demas saat ia merayakan ulang tahunnya ke-29 pada Selasa, 21 September 2021.

Ia tak menyangka lamaran akan diajukan saat perayaan ulang tahunnya. Saat itu, ibundanya, Sophia Latjuba, memintanya meniup lilin kue ulang tahun. Tapi sebelumnya, Sophia mengucapkan, "Doa, make a wish, tutup mata," kata Sophia Latjuba.

Usai meniup lilin kue, tiba-tiba, Demas, dengan disaksikan semua yang hadir merayakan ulang tahun Eva Celia, termasuk budenya, Mira Lesmana, berlutut di depan putri Sophia dengan musisi, Indra Lesmana itu. Tak terlalu jelas kalimat yang diucapkan Demas, kalah oleh suara musik di pesta dan tangisan Eva.

"Yes," jawab Eva sambil membungkuk dan memeluk kekasihnya. "She said YES!!!," tulis Sophia.

Pada unggahan berikutnya, Sophia menuliskan perasaannya pada malam luar biasa itu. Ia mengunggah fotonya bersama Eva Celia dan Demas. Terlihat mata mereka masih sembab setelah menangis haru karena lamaran itu.

"Mata-mata sembab karena bahagia luar biasa. Aku sangat mencintai kalian berdua dan aku lebih bahagia mengetahui Demas akan resmi menjadi bagian dari keluarga kami. Terima kasih sudah membuat bayiku ini jadi gadis paling bahagia di muka bumi," tulis mantan kekasih Ariel Noah ini.

Di Instagram Storynya, Eva Celia mengungkapkan kekagetannya bakal dilamar kekasih yang sudah bertahun-tahun mengencaninya itu. "Jujur, masih berusaha memproses apa yang terjadi semalam. Aku sama sekali tidak punya clue apapun. Tidak sedikit pun curiga. Itu benar-benar malam yang indah, satu yang akan aku ingat selamanya. Terima kasih semua untuk doa-doanya. Terima kasih yang membantu peristiwa tadi malam terjadi. Kamu tahu kamulah orangnya. Itu sangat sempurna. Rasanya masih kayak mimpi."

