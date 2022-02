Felicya Angelista Bergaya Ala Hotman Paris, Berujung Somasi

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris, Felicya Angelista mengunggah video reels menirukan gaya pengacara flamboyan, Hotman Paris, di akun Instagramnya, Ahad, 20 Februari 2022. Ia didandani dua beauty vlogger, Clarissa Putri dan Clarinna Putri bergaya ala Hotman Paris, lengkap dengan jas pink dan cincin akik jumbo di jari-jari tangannya.

"Gayanya sok keras, giliran digas sesak napas. Anjay, gaskeun," tutur suara pria yang diikuti gerakan mulut Felicya. Gayanya meniru Hotman Paris ketika memainkan jari-jari tangannya sekaligus memamerkan cincin-cincin akiknya.

Unggahan ini sebenarnya diunggah oleh Clarissa Putri yang diunggah bersama akun Felicya. Pada keterangan unggahannya, Clarissa menerangkan gaya ini merupakan tantangan yang diberikan istri Caesar Hito itu kepada dia dan adiknya yang bertema Paris.

"PARIS BANGET KAN? Gue sama Clarinna Putri dichallenge dadakan sama Felicya Angelista buat nentuin ikut Scarlett Whitening ke Paris atau enggah, disuruh makeupin dan styling dia yang Paris banget. Terus munculnya di otak om Hotman.

Di kolom komentar, Felicya pun memberikan jawaban serupa. "Risa Rina mau ikut Scarlett Goes to Paris? Gue kasih challenge ya lo berdua harus make over gue jadi yang Paris banget. Eng ing eng, jadilah aku berubah jadi om Hotman Paris. Jujur jadi bingung, hitungannya berhasil gak sih nih? Diajak kagak nih ke ke Paris?" tanya Felicya.

Video ini akhirnya dilihat Hotman Paris. Ia merasa keberatan lantaran video yang meniru gaya dan penyebutan namanya ini tidak minta izin kepada dirinya dulu. Ia pun mengirim somasi kepada pendiri produk kecantikan itu.

"Somasi, peringatan terbuka kepada seorang artis terkenal, pemilik brand skincare yang sangat terkenal. Anda mengapa membawa-bawa nama Hotman Paris. Kenapa Anda berdandan ala Hotman Paris. Apa kaitan nama Paris dengan skincare Anda. Apakah ada kaitannya dengan Kota Paris atau dengan saya. Jangan bawa nama saya tanpa izin saya. Ini peringatan tolong segera jelaskan. Awas, saya somasi perdata dan pidana," katanya.

Hotman Paris kemudian mengunggah video Felicya itu di akun Instagramnya. "Ini dia video buatan artis initial F yang bawa-bawa nama Hotman Paris! Apa benar dia pemilik skincare Scarlett? Kenapan sebut nama Paris Paris! Hai artis, jawab somasi Hotman Paris!" tulisnya.

Melihat unggahan ini, banyak fans Felicya Angelista meminta Hotman Paris agar tidak baperan. "Jangan baperlah Bang. Justru dia ngefans sama Abang," tulis @eka***. "Jangan disomasi Bang...Ini mah buat lucu-lucuan saja setahu aku. Dia pro kok sama Bang Hotman," tulis @yers***.

Baca juga: Diizinkan Caesar Hito, Felicya Angelista Syuting Lagi Usai Cuti Hampir 7 Bulan

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.