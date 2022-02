Wajah Rapper Ramengvrl Terpampang di Times Square New York

TEMPO.CO, Jakarta - Rapper asal Indonesia, Ramengvrl yang bernama asli Putri Estiani terpilih menjadi bagian dari program EQUAL, kampanye global yang diadakan oleh Spotify. Giliran wajahnya yang terpajang di billboard Times Square New York.

“Lihat ma aku di New York Times Square aku bukan kegagalan untuk keluarga!,” tulis Ramengvrl dalam Bahasa Inggris di Instagram pada Rabu, 16 Februari 2022.

Ramengvrl dengan bangga mengunggah kolase foto yang menampilkan wajahnya terpampang di papan billboard di tengah-tengah pusat kota New York, yaitu Times Square. Ia juga menyelipkan foto tangkapan layar Spotify yang menggunakan cover foto dirinya dengan keterangan “Jajaran artis perempuan inspiratif Indonesia. Cover: Ramengvrl”.

“Tapi sesungguhnya, ini seperti salah satu mimpi tergila saya.....sangat bersemangat untuk ditambahkan ke program EQUAL global @Spotify dengan rilis terbaru saya WHO DIS,” tulis Ramengvrl.

Pengalaman unik Ramengvrl bekerja di industri musik hip hop yang didominasi pria, berhasil membawa rilis terbarunya yang berjudul WHO DIS? memasuki kancah internasional. Melalui program kampanye global Spotify, EQUAL, Ramengvrl dipilih menjadi bagian dari program tersebut dengan membawakan lagu terbarunya. “Jika kamu tidak tahu EQUAL, mereka menyoroti artis perempuan tangguh dari seluruh dunia!,” tulisnya.

Beberapa rekan musisi ikut memberikan dukungan kepada Ramengvrl melalui kolom komentar unggahannya. “This is big GIRL !!! You deserve to be on all the billboards around the world,” tulis Zamaera. “Get it babe!!” tulis Thuy. “Ekspor Jaktim to the world” tulis Laze.

“Menjadi seniman perempuan membutuhkan lebih banyak usaha dan dedikasi untuk memperoleh pengakuan sejak, sayangnya, tekanan sosial dan seksisme masih hadir di seluruh bidang masyakarat,” ucap seniman Brazil sekaligus pencipta fitur EQUAL, Duda Beat, dikutip dari Spotify.

EQUAL merupakan sebuah program yang diadakan secara global yang dirancang oleh Spotify dalam rangka mendorong kesetaraan perempuan dalam industri musik. “Oleh karena itu pentingnya inisiatif Spotify ini, yang akan memungkinkan kita sebagai wanita memiliki perwakilan setara di dunia musik. Saya yakin EQUAL akan dilihat sebagai pencapaian di sejarah industri musik global untuk membawa lebih banyak pengakuan kepada wanita berbakat seluruh dunia dan membuat suara mereka terdengar,” tambah Duda Beat.

Tak hanya Ramengvrl, beberapa wajah penyanyi Indonesia menjadi perwakilan perempuan Asia, seperti Mahalini Raharja, Lyodra, Rossa, Tiara Andin, Maudy Ayunda, Raisa Andirana, dan Nadin Amizah juga pernah terpampang di Times Square dalam rangka kampanye EQUAL.

