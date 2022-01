Wajah Mahalini Raharja Terpampang di Times Square New York

TEMPO.CO, Jakarta - Kini giliran wajah penyanyi Mahalini Raharja yang terpampang di videotron Times Square, New York, Amerika Serikat. Mahalini terpilih menjadi cover dalam kampanye EQUAL yang diadakan Spotify bulan ini.

Mahalini mengungkapkan rasa terkejutnya di halaman Instagram pada Rabu, 19 Januari 2022. "OMGGG. Spotify EQUAL at time square New York City?! asbxfghkdxsdf!! Aaaaaaaaaaaaaaaaa speechles. Thankyouu so so so so so muchh! @spotifyid @spotifyasia," tulis Mahalini.

Penyanyi jebolan ajang Indonesian Idol ini mengucapkan terima kasih kepada label musik, manajemen, dan penggemarnya. Mahalini juga mengucapkan terima kasih kepada keluarganya yang selama ini telah mendukung kariernya. Secara khusus, Mahalini menyampaikan terima kasih kepada sang ibunda, Serini Raharja yang meninggal pada Kamis, 8 Juli 2021.

Di akhir unggahannya, Mahalini mengajak penggemarnya untuk mendengarkan lagu Sisa Rasa yang dirilis Oktober lalu. "Keep listening to my song ‘Sisa Rasa’ on the 'Spotify EQUAL' Playlist!" tulisnya.

Rekan-rekan sesama penyanyi memberikan selamat kepada Mahalini atas pencapaian barunya ini. "Proud of youu," tulis Lyodra. "Congratssssss," tulis Rizky Febian. "LINIIIII MERINDIIINGGGG," tulis Tiara Andini. "Bangga," tulis Ziva Magnolya.

EQUAL merupakan program global yang dirancang oleh Spotify untuk mendorong kesetaraan perempuan dalam industri musik. Saat ini ada total 35 playlist EQUAL lokal yang memuat artis yang berasal lebih dari 50 negara, termasuk Indonesia. Spotify percaya konten audio yang dikonsumsi harus mencerminkan keragaman dunia dan perempuan berhak untuk melihat, mendengar, dan dapat terepresentasikan di dalamnya.

Sebelum Mahalini Raharja, sejumlah penyanyi Indonesia sebagai perwakilan perempuan Asia yang wajahnya pernah terpampang di Times Square untuk kampanye EQUAL Spotify adalah Lyodra, Rossa, Raisa Andriana, Maudy Ayunda, Nadin Amizah, dan Tiara Andini.

Baca juga: Wajahnya Terpampang di Times Square New York, Tiara Andini Merasa Terhormat

elalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.