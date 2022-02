Doctor Strange in the Multiverse of Madness Rilis Trailer dan Poster Terbaru

Poster film Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Dok. Marvel Studios.

TEMPO.CO, Jakarta - Marvel Studios merilis trailer dan poster terbaru Doctor Strange in the Multiverse of Madness pada Senin, 14 Februari 2022. Dalam trailer film petualangan supernatural ini, penonton akan dibawa ke dalam perjalanan yang menakjubkan melalui Multiverse.

Melalui Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Marvel Cinematic Universe (MCU) membuka Multiverse serta mendorong batas-batas yang lebih jauh lagi dari sebelumnya. Perjalanan ke tempat yang tidak diketahui bersama Doctor Strange, dengan bantuan sekutu mistis baik lama maupun baru, melintasi realitas alternatif Multiverse yang membingungkan dan berbahaya untuk menghadapi musuh baru yang misterius.

Trailer dibuka oleh Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) yang tiba-tiba terbangun dengan keringat dingin akibat mimpi buruk. "Setiap malam aku memimpikan mimpi yang sama," kata Doctor Strange.

"Aku terpaksa melakukannya demi melindungi dunia kita," kata Doctor Strange. "Kau tak bisa kendalikan segalanya, Strange," kata teman terpercayanya Wong (Benedict Wong) yang berusaha memberi peringatan. "Kau membuka pintu antara semesta dan entah siapa atau apa yang akan melewatinya."

Kekacauan mulai terlihat di kota dan orang-orang berlarian. Doctor Strange mendatangi Wanda Maximoff atau Scarlet Witch (Elizabeth Olsen) di kediamannya dan bertanya mengenai Multiverse. "Vis punya teorinya. Dia percaya ini berbahaya," kata Wanda yang kemudian dibenarkan oleh Doctor Strange, "Dia benar."

Doctor Strange didatangi oleh Baron Mordo (Chiwetel Ejiofor). "Maaf, Stephen. Kau menodai realitas dan itu ada hukumannya," kata Mordo. Doctor Strange diamankan, dikelilingi oleh para penjaga, dan tangannya terkunci masuk ke sebuah ruangan. Begitu masuk, Doctor Strange terdengar suara misterius yang diguga Professor X mengatakan, "Kita harus mengatakan yang sebenarnya."

Seperti dalam teaser perdana yang telah dirilis Desember lalu, Doctor Strange bertemu dengan versi jahat dari dirinya yang mengatakan, "Keadaan baru saja menjadi kacau." Sementara, Scarlet Witch berbicara kepada Docter Strange dengan mengatakan, "Kamu melanggar aturan dan kau jadi pahlawan. Aku juga, tapi aku jadi musuh. Itu tidak adil."

Doctor Strange in the Multiverse of Madness dibintangi oleh Benedict Cumberbatch, Chiwetel Ejiofor, Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Xochitl Gomez, dengan Michael Stühlbarg, serta Rachel McAdams. Film ini disutradarai oleh Sam Raimi, dan Kevin Feige sebagai produser. Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Eric Hauserman Carroll dan Jamie Christopher berperan sebagai produser eksekutif. Skenario ditulis oleh Michael Waldron. Doctor Strange in the Multiverse of Madness dijadwalkan tayang di bioskop Amerika Serikat pada Jumat, 6 Mei 2022.

Baca juga: Doctor Strange in the Multiverse of Madness Rilis Poster dan Teaser Perdana

