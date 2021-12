Doctor Strange in the Multiverse of Madness Rilis Poster dan Teaser Perdana

Poster film Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Dok. Marvel Studios.

TEMPO.CO, Jakarta - Marvel Studios merilis teaser dan poster perdana Doctor Strange in the Multiverse of Madness pada Kamis, 23 Desember 2021. Film yang akan tayang di bioskop Amerika Serikat pada 6 Mei 2022 ini mengisahkan perjalanan mendebarkan melalui Multiverse dengan Doctor Strange, teman terpercayanya Wong dan Wanda Maximoff, alias Scarlet Witch.

Pada kredit akhir Spider-Man: No Way Home, Marvel Studios telah secara resmi meluncurkan trailer teaser dan poster untuk Doctor Strange in the Multiverse of Madness yang telah lama dinantikan.

Melansir dari situs resmi Marvel, teaser dimulai dengan Doctor Strange yang tidak mengikuti peringatan yang diberikan Wong. "Jangan bacakan mantra itu, terlalu berbahaya," kata Wong. Doctor Strange menyadari kalau mereka telah merusak kestabilan ruang dan waktu." Kemudian dilanjutkan dengan ucapan Mordo yang mengancam, "Kau telah menodai kenyataan dan itu akan ada hukumannya."

Doctor Strange memohon sambil mengatakan, "Tapi aku tak pernah bermaksud agar semua ini terjadi." Setelah itu, terlihat Sanctum Sanctorum yang ditinggalkan, kekacauan di jalanan, pernikahan Christine Palmer dengan orang lain selain Doctor Strange, tangan bercahaya Wanda Maximoff, dan Wong yang babak belur.

Strange mengunjungi rumah baru Wanda di kawasan terpencil. Wanda mengatakan, "Saya membuat kesalahan dan orang-orang terluka." Namun Wanda tidak menyadari kalau kedatangan Doctor Strange itu bukan untuk membahas peristiwa di Westview, seperti yang terlihat di WandaVision. Doctor Strange membutuhkan bantuannya untuk mengembalikan multiverse seperti dulu sebelum dia membukanya.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness merupakan sekuel yang disutradarai Sam Raimi dan kembali dibintangi oleh Benedict Cumberbatch (Doctor Strange), Benedict Wong (Wong), Rachel McAdams (Christine Palmer), dan Chiwetel Ejiofor (Mordo), serta Elizabeth Olsen (Wanda Maximoff) dan pendatang baru Xochitl Gomez yang akan memerankan America Chavez.

