Trailer Perdana Twenty Five Twenty One, Awal Nam Joo Hyuk Bertemu Kim Tae Ri

Nam Joo Hyuk dan Kim Tae Ri dalam drama Korea Twenty Five Twenty One. Dok. Netflix.

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea Twenty Five Twenty One merilis trailer perdana pada Selasa, 8 Februari 2022. Drama romantis yang akan dirilis menjelang Hari Valentine ini mengangkat kisah cinta, persahabatan, dan keputusasaan sepasang anak muda di tengah Krisis Ekonomi Asia yang terjadi pada tahun 1998.

Trailer berdurasi 1 menit 21 detik ini memperlihatkan bagaimana pertemuan pertama Nam Joo Hyuk sebagai Baek Yi Jin dengan Kim Tae Ri sebagai Ne Hee Do. Dimulai dengan Ne Hee Do berusia 18 tahun yang pantang menyerah dan terus bekerja keras dalam mengejar impiannya menjadi seorang pemain anggar.

Namun, Ne Hee Do tiba-tiba mendapatkan kabar buruk dari pelatihnya bahwa Klub Anggar sekolahnya terpaksa ditutup karena kurang pendanaan krisis ekonomi. "Apa ini masa-masa saat impianku dihancurkan?" kata Baek Yi Jin dalam trailer.

Suasana sedih berubah ketika Ne Hee Do bertemu dengan Baek Yi Jin, pria berusia 22 tahun. Baek Yi Jin merupakan putra tertua dari sebuah keluarga yang hancur karena krisis ekonomi. Baek Yi Jin bekerja keras untuk menjadi seorang reporter.

Saat memulai hal yang baru dalam hidupnya, Ne Hee Do selalu bertemu dengan Baek Yi Jin. Keduanya bertemu di sebuah tempat karaoke dan berakhir dengan perkenalan. "Siapa namamu?" kata Baek Yi Jin. "Na Hee Do. Kalau namamu?" kata Na Hee Do. "Baek Yi Jin," katanya.

Dalam poster terbaru yang dirilis, Kim Tae Ri duduk dengan percaya diri dan tersenyum ke arah kamera, sementara Nam Joo Hyuk melingkarkan lengannya di lutut Kim Tae Ri sambil tersenyum. “Di mana pun kamu berada, aku akan pergi dan menjangkau mu,” demikian janji keduanya yang tertulis di poster.

Serial yang mengambil latar tahun 1998 hingga 2001 ini tak hanya mengangkat manisnya cinta dan indahnya persahabatan, namun juga perjalanan saat mereka tumbuh dewasa. Twenty Five Twenty One akan mulai tayang perdana pada Sabtu, 12 Februari 2022. Total 16 episode akan tayang setiap Sabtu dan Minggu malam di Netflix.

