Daftar Tayangan Terbaru Netflix Februari 2022, Didominasi Drama Korea

TEMPO.CO, Jakarta - Netflix menghadirkan sejumlah pilihan film dan serial terbaru yang tayang pada Februari 2022. Di bulan penuh cinta ini, drama Korea terbaru yang bertabur bintang ternama akan mendominasi tayangan Netflix.

Selain drama Korea, film Indonesia Akhirat: A Love Story mulai tayang hari ini di Netflix. Film aksi Iko Uwais dan Lewis Tan, Fistful of Vengeance juga akan tayang pada pertengahan bulan ini.

Berikut daftar film dan serial terbaru yang akan tayang di Netflix pada Februari 2022:

Forecasting Love and Weather

Bertempat di badan layanan cuaca nasional, cinta terbukti sama sulitnya untuk diprediksi layaknya hujan atau cerah, bagi seorang peramal cuaca dan koleganya yang berjiwa bebas. Kisah romansa perkantoran yang mendebarkan bersama Song Kang dan Park Min Young ini akan tayang pada Sabtu, 12 Februari 2022.

Twenty Five Twenty One

Twenty Five Twenty One dibintangi oleh Kim Tae Ri dan Nam Joo Hyuk. Pada suatu masa di mana mimpi seakan-akan berada di luar genggaman, seorang atlet anggar mengejar ambisi besar dan bertemu dengan pemuda pekerja keras yang ingin membangun kembali hidupnya. Twenty Five Twenty One juga akan tayang pada Sabtu, 12 Februari 2022.

Thirty-Nine

Kisah persahabatan hangat antara Son Ye Jin, Jeon Mi Do, dan Kim Ji Hyu di Thirty-Nine akan tayang pada Rabu, 16 Februari 2022. Saling bersandar pada satu sama lain melewati suka dan duka, tiga orang sahabat berdiri bersama seiring mereka menjalani kehidupan, cinta, dan rasa kehilangan sebelum memasuki usia 40 tahun.

Akhirat: A Love Story

Setelah tayang di bioskop 2 Desember lalu, film Indonesia yang dibintangi Adipati Dolken dan Della Dartyan tayang di Netflix pada Rabu, 2 Februari 2022. Akhirat: A Love Story mengisahkan sepasang anak muda yang memiliki agama berbeda, saling jatuh cinta dan berjanji untuk terus bersama. Setelah mengalami kecelakaan mobil, mereka menelusuri akhirat bersama.

Sweet Magnolias: Season 2

Serial romantis Amerika yang dibintangi JoAnna Garcia Swisher, Brooke Elliot, dan Heather Headley ini akan tayang pada Jumat, 4 Februari 2022. Di musik kedua, para Magnolia bersama-sama berusaha melewati hubungan baru, luka lama, dan politik kota, seiring mereka menghadapi pahit dan manis kehidupan.

Tall Girl 2

Musim kedua film yang dibintangi Ava Michelle, Griffin Gluck, dan Sabrina Carpenter akan tayang pada Jumat, 11 Februari 2022. Mimpi Jodi (Ava Michelle) untuk mendapat peran utama di musikal sekolah menjadi kenyataan, namun segala tekanan membuat kepercayaan diri dan hubungannya menjadi berantakan.

Business Proposal

Sebuah kencan buta menyebabkan kesalahpahaman dan malapetaka di komedi romantis perkantoran ini. Drama Korea yang dibintangi Ahn Hyo Seop, Kim Se Jeong, dan Kim Min Gue ini akan segera tayang di Netflix.

13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi

Sekelompok tentara elit bertarung demi menyelamatkan jiwa personil Konsulat AS yang terperangkap akibat serangan teroris di Benghazi, Libya. Tayang pada Selasa, 1 Februari 2022, film ini dibintangi John Krasinski, James Badge Dale, dan Max Martini.

Mean Girls

Setelah menjalani sekolah di rumah selama tinggal di luar negeri, Cady si anak baru mencicipi kehidupan SMA yang berbeda ketika geng populer Plastics mengajaknya duduk bersama mereka. Diperankan oleh Lindsay Lohan, Rachel McAdams dan Tina Fey, Mean Girls tayang Selasa, 1 Februari 2022.

The Invisible Man

Setelah kabur dari hubungan yang kasar dan mengekang bersama seorang jenius teknologi kaya raya, seorang perempuan diikuti dan disiksa oleh sosok tak kasatmata. Tayang pada Minggu, 13 Februari 2022, The Invisible Man hadirkan Elisabeth Moss, Aldis Hodge, dan Storm Reid.

Fistful of Vengeance

Ketika seorang pembunuh bayaran berkekuatan super bernama Kai melacak pembunuh lainnya di Bangkok, sebuah misi balas dendam berubah menjadi ajang pertarungan untuk menyelamatkan dunia dari ancaman kuno. Film yang dibintangi Iko Uwais dan Lewis Tan ini akan tayang pada Kamis, 17 Februari 2022.

Space Force: Season 2

Di bawah administrasi baru, Jenderal Naird dan krunya yang tidak berguna namun menghibur, memiliki waktu empat bulan untuk membuktikan bahwa Space Force patut dipertahankan. Diperankan oleh Steve Carell, John Malkovich dan Ben Schwartz, serial komedi ini akan tayang pada Jumat, 18 Februari 2022.

Inventing Anna

Diangkat dari kisah nyata, seorang reporter menggali bagaimana Anna Delvey meyakinkan para elit di New York bahwa dirinya seorang ahli waris dari Jerman. Serial Netflix ini dibintangi Anna Chlumsky, Julia Garner, Arian Moayed dan akan tayang pada Jumat, 11 Februari 2022.

One of Us Is Lying

Hukuman di sekolah mempertemukan lima murid SMA yang bertolak belakang. Namun ketika sebuah misteri pembunuhan terkuak, aksi pembunuhan dan rahasia terus mengikat mereka. Diperankan oleh Annalisa Cochrane, Chibuikem Uche, Marianly Tejada, serial Netflix ini akan tayang pada Jumat, 18 Februari 2022.

Juvenile Justice

Drama Korea terbaru ini akan dibintangi Kim Hye Soo, Kim Moo Yeol, dan Lee Sung Min. Ketika menangani berbagai kasus rumit di pengadilan remaja, seorang hakim yang tegas harus menyeimbangkan kebenciannya terhadap pelaku kejahatan remaja dengan keyakinannya pada keadilan. Juvenile Justice akan segera tayang di Netflix.

Selain daftar di atas, Netflix juga akan menghadirkan berbagai pilihan tayangan lainnya yang dapat dinikmati bulan ini. Ada tayangan anak dan keluarga, antara lain Gabby's Dollhouse: Season 4, Ridley Jones: Season 3, dan Rabbids Invasion Special: Mission to Mars. Di kategori film ada Texas Chainsaw Massacre dan Child of Kamiari Month. Serial Vikings: Valhalla dan Back to 15, serta film dokumenter The Tinder Swindler.

