Drama Korea Twenty Five Twenty One Tayang di Netflix 12 Februari 2022

Drama Korea Twenty Five Twenty One dibintangi Kim Tae Ri dan Nam Joo Hyuk. Dok. Netflix.

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea terbaru Twenty Five Twenty One akan tayang di Netflix mulai Sabtu, 12 Februari 2022 dalam rangka menyambut Hari Valentine. Drama ini akan dibintangi oleh Kim Tae Ri dan Nam Joo Hyuk.

Serial ini mengikuti seorang pria berusia 22 tahun bernama Baek Yi Jin (Nam Joo Hyuk) yang bertemu dengan seorang perempuan berusia 18 tahun bernama Na Hee Do (Kim Tae Ri). Keduanya bertemu di tengah pergolakan Krisis Ekonomi Asia pada 1998.

Melansir dari Soompi, Na Hee Do merupakan seorang atlet anggar yang tim sekolah menengahnya dibubarkan karena krisis ekonomi. Sedangkan, Baek Yi Jin adalah putra tertua dari sebuah keluarga yang hancur karena krisis ekonomi. Baek Yi Jin bekerja keras untuk menjadi seorang reporter.

Di masa tersebut, persahabatan terjalin erat, cinta terasa indah, dan ada keputusasaan yang menyayat hati. Pada usia 23 dan 19, keduanya saling menyakiti. Pada usia 24 dan 20, mereka saling mengandalkan satu sama lain. Pada usia 25 dan 21, keduanya pun jatuh cinta.

"Saat kami 18 tahun, kami pertama kali memanggil nama masing-masing. Lalu, saat kami 21 tahun, kami jatuh cinta," kata Na Hee Do (Kim Tae Ri) dalam trailer yang dirilis Netflix pada Kamis, 13 Januari 2022.

Mengambil latar tahun 1998 hingga 2001, Twenty Five Twenty One merupakan kisah lima orang yang berpikir bahwa mereka akan bersama selamanya. Pihak produksi Hwa&Dam Pictures menjelaskan makna di balik poster Twenty Five Twenty One.

“Dalam poster karakter Kim Tae Ri dan Nam Joo Hyuk, kami mencoba menangkap pemuda yang penuh energi dinamis yang melompat lebih tinggi meskipun mereka gagal dan frustrasi. Tolong nantikan Kim Tae Ri dan Nam Joo Hyuk, yang akan meledak dengan pesona dan emosi yang berbeda dengan nama pemuda yang mempesona," kata pihak Hwa&Dam Pictures.

Selain Kim Tae Ri dan Nam Joo Hyuk, Twenty Five Twenty One akan dibintangi oleh Bona, Choi Hyun Wook, Lee Joo Myung, Seo Jae Hee, dan Kim Hye Eun. Drama yang mulai diproduksi pada September 2021 ini terdiri dari 16 episode serta akan tayang setiap Sabtu dan Minggu malam.

