Arini by Love Inc akan Jawab Sosok Tukang Ghosting Hati Richard dan Ican

Poster film Arini by Love Inc yang akan ditayangkan pada 4 Februari 2022 di Bioskop Online. Foto: Bioskop Online.

TEMPO.CO, Jakarta - Kisah Arini, pacar sewaan yang suka meng-ghosting di Love for Sale dan Love for Sale 2 akan hadir kembali lewat film Arini by Love Inc. Film yang tetap dibintangi Della Dartyan ini merupakan konten original dari Bioskop Online yang digarap sutradara, Adrianto Sinaga.

Film Arini by Love Inc ini akan menjawab siapa sebenarnya sosok Arini yang sudah membuat patah hati karakter Richard di Love for Sale dan Ican di Love for Sale 2. Della Dartyan merasa senang bisa kembali lewat Arini by Love Inc, karena dia bisa menunjukkan jati diri Arini yang sesungguhnya.

“Kemarin kan selalu banyak yang nanyain Arini siapa sih? Kenapa suka ngilang? Kok suka bikin patah hati? Buat kalian yang bertanya-tanya, bisa menonton untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu,” ungkap Della Dartyan di jumpa pers virtual film Arini by Love Inc baru-baru ini.

Dalam perjalanan mengungkap jati dirinya dan dalam usaha mengejar kebahagiaannya itu, apakah akan terselip sosok-sosok dari masa lalu Arini? Kira-kira, laki-laki yang pernah hadir di hidup Arini, akan ikut muncul tidak ya di film ini?

Kalaupun muncul, kira-kira siapakah yang akan hadir? Apakah Richard yang diperankan oleh Gading Marten di Love for Sale? Atau justru Ican yang diperankan oleh Adipati Dolken yang muncul di Love for Sale 2?

Film Arini by Love Inc, juga menghadirkan akting misterius dari penerima Piala Citra untuk Pemeran Pendukung Wanita Terbaik di Festival Film Indonesia 2021, Marissa Anita. Marissa akan berperan sebagai Diana, karyawan paling senior di perusahaan itu dan kemudian menjadi petinggi. Juga akting menggemaskan Kelly Tandiono yang akan membuat penonton cenat-cenut dengan karakter slebornya.

Film Arini by Love Inc bisa disaksikan mulai besok, Jumat, 4 Februari 2022 di Bioskop Online. Tiket presalenya sudah bisa dibeli hingga tanggal 3 Januari 2022 dengan harga Rp 20 ribu.

Baca juga: Film Arini by L ove Inc Jawab Penasaran Karakter Aslinya di Love for Sale

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik Tempo.co Update untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram lebih dulu.