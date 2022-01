Film Arini by Love Inc Jawab Penasaran Karakter Aslinya di Love for Sale

Poster film Arini by Love Inc yang akan ditayangkan pada 4 Februari 2022 di Bioskop Online. Foto: Bioskop Online.

TEMPO.CO, Jakarta - Film Arini by Love Inc akan mengungkap identitas Arini sebenarnya, yang selama ini diperlihatkan di Love for Sale dan Love for Sale 2. Arini by Love Inc yang merupakan spin off film Love for Sale dan Love for Sale 2 akan menjadi prekuel dari Love for Sale.

"Buat kalian semua yang penasaran banget, siapa sih Arini, kenapa suka ngilang, bikin patah hati orang, Arini by Love Inc akan membuat kalian tahu bagaimana watak dia sebenarnya dan pola kerja Love Inc, " kata Della Dartyan pemeran Arini di Love for Sale, Love for Sale 2, dan Arini by Love Inc dalam webinar, kemarin.

Della mengaku beruntung bisa memerankan karakter ini dari tahun ke tahun sejak 2017, lantaran terus mengalami perkembangan. "Akhirnya aku bisa memberitahu siapa sih Arini. Pada tahun 2017, aku seperti memerankan peran dalam peran, banyak layernya. Kalau lagi promo, aku akan memberikan layer terdepan, aku enggak bisa memberitahu layer terdalam," kata dia.

Head of Content Bioskop Online Gupta Gautama, yang merilis Arini by Love Inc sebagai original konten mereka, mengatakan film ini akan menjelaskan siapa Arini sebenarnya. "Memang Arini by Love Inc diciptakan untuk menjelaskan sebenarnya Arini itu siapa karena seperti yang dikatakan Della, selama ini ia hanya memperlihatkan Arini dari layer terluarnya."

Menurut Gupta, lewat film ini, memberikan kesadaran ada sistem kelas di masyarakat kita yang memaksa atau mendikte kita menjadi seperti yang diinginkan. "Di sini Arini mencoba mendobrak sistem tersebut. Itulah menariknya dan yang membuat Bioskop Online akhirnya mewujudkan Arini by Love Inc,” katanya.

Arini by Love Inc akan menceritakan sisi gelap perusahaan Love Inc. Para karyawan dengan latar belakang mereka, menanggalkan kisah masa lalu di belakangnya menjadi orang baru sebagai agensi cinta.

Tak hanya menampilkan sosok Arini yang diperankan Della Dartyan, tapi juga kisah Tiara yang diperankan oleh Kelly Tandiono, sosok Diana yang creepy diperankan dengan dingin oleh Marissa Anita, dan Faris Nahdi sebagai Galang.

Sutradara, Adrianto Sinaga menuturkan, film menjelaskan dunia lain hingga membentuk Arini dengan karakter seperti yang terlihat di Love for Sale. "Film ini mewakili karakter tiap karakter asli manusia, sangat relate dengan kehidupan kita," katanya. Film Arini by Love Inc mulai ditayangkan di Bioskop Online pada 4 Februari 2022.

