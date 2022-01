Film Spin Off Love for Sale, Arini by Love Inc Segera Tayang di Bioskop Online

Arini by Love Inc. Dok. Bioskop Online.

TEMPO.CO, Jakarta - Film Arini by Love Inc akan segera tayang pada Januari 2022 di Bioskop Online. Film ini merupakan spin off dari Love for Sale 1 dan 2 yang akan berfokus pada kisah tokoh Arini yang selama ini digambarkan sangat misterius.

Arini kembali diperankan oleh Della Dartyan. Arini yang masih diperankan Della Dartyan akan menyajikan sesuatu yang berbeda, dengan arahan sutradara Adrianto Sinaga. Dengan tagline Arini, yaitu temukan kebahagiaanmu sendiri, kisah Arini by Love Inc akan menunjukkan terungkapnya kisah pribadi Arini. Di antara nyata dan maya, penonton akan mendapat sudut pandang baru.

"Selamat malam, saya Arini. Beberapa dari kalian mengenalku sebagai Arini Kusuma.. atau Arini Chaniago, tapi itu tidak penting. Sebentar lagi akan aku ceritakan siapa aku, siapa orang-orang di dalam Love.inc, dan apa yang kami lakukan. Sebentar lagi ya, hari ini tidak banyak yang bisa aku sampaikan," tulis Della Dartyan di Instagram pada Minggu, 9 Januari 2022.

Di film ini, Arini akan menemukan kehidupannya yang membingungkan. Di mana ia tak bisa membedakan mana yang nyata dan mana yang maya. Arini seolah terjebak di dalam kehidupan metaverse, yang membuatnya mencari tahu tentang dirinya yang sesungguhnya.

"Arini by Love.inc, sebuah spin off dari @loveforsalefilm, tentang seorang agent perempuan yang misterius dan membuat hati banyak lelaki patah hati: Arini. Sosoknya yang misterius akan hadir kembali, siapakah yang akan ditinggalkan Arini kali ini?" tulis akun Instagram @bioskoponlineid pada Minggu, 9 Januari 2022.

Selain Della Dartyan, Arini by Love Inc akan dibintangi oleh Marissa Anita, Kelly Tandiono, dan Faris Nahdi. Kelly Tandiono berperan sebagai Tiara yang juga merupakan agen dari Love Inc seperti Arini.

"Arini selama ini bukan satu-satunya agent kami. Perkenalkan salah satu agent kami yang paling eksentrik, dia adalah Tiara. Selamat datang di Arini by Love.inc, segera tayang di Bioskop Online," tulis akun Instagram @bioskoponlineid pada Rabu, 5 Januari 2022.

Sejak 2017, Della Dartyan dipercaya memerankan tokoh Arini yang identik dengan ghosting dalam film Love for Sale bersama Gading Marten. Dua tahun kemudian Della Dartyan kembali menjadi Arini dalam Love for Sale 2 bersama Adipati Dolken.

"Sudah empat tahun aku memerankan Arini," kata Della Dartyan dalam acara peluncuran aplikasi Bioskop Online sekaligus mengenalkan Arini by Love Inc secara virtual pada Kamis, 1 April 2021. "Terima kasih Visinema sudah memberi aku kesempatan untuk memerankan Arini kembali."

