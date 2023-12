5 Film yang Dibintangi Yayu Unru, Sang Penari sampai The Last of Us

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor Yayu Unru meninggal dunia pada usia 61 tahun. Sebelum meninggal dunia, Yayu mengalami dua kali serangan jantung pada 5 Desember 2023 jam 9 malam dan 6 Desember 2023 pukul 6 pagi. Sampai akhirnya, Yayu melakukan operasi pemasangan ring. Setelah operasi, keadaannya membaik dan sudah bisa lepas ventilator. Namun, takdir berkata lain, ia harus kembali ke pangkuan Sang Pencipta.

Sosok Yayu Unru masih dapat dikenang melalui perannya dalam film yang pernah dibintangi, baik menjadi pemeran utama maupun pemeran pendukung. Bahkan, ia juga pernah membintangi serial internasional. Berikut adalah film dan serial yang pernah dibintangi Yayu, antara lain:

1. Sang Pemimpi (2009)

Berdasarkan publikasi ilmiah dalam uin-suska.ac.id, Sang Pemimpi merupakan film yang diangkat dari tetralogi novel kedua Laskar Pelangi dengan judul sama karya Andrea Hirata. Film ini menceritakan kelanjutan perjuangan anggota Laskar Pelangi, Ikal bersama Arai dan Jimbro. Mereka melanjutkan pendidikan ke SMA dengan merantau jauh ke Manggar, Belitung Timur.

Mereka diberi motivasi sehingga bercita-cita untuk melanjutkan pendidikan di Eropa. Namun, semua harapan tentu tidak selalu berjalan sesuai rencana. Arai dan Jimbron akan bergelut dengan perasaan cintanya, sedangkan Ikal terperangkap rasa bersalah kepada ayahnya.

2. Sang Penari (2011)

Film Sang Penari ini mengisahkan tentang kisah cinta yang berlatar belakang sebuah desa miskin di Indonesia pada pertengahan 1960-an, Dukuh Paruk. Dikutip dari indonesianfilmcenter.com, film ini merupakan adaptasi dari novel Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad Tohari.

Film ini berfokus pada kisah asmara Srintil dan Rasus. Konflik internal Rasus sebagai tentara muda terancam karena menjalin hubungan dengan Sang Penari, Srintil. Film ini mengangkat kisah tentang dilema, kehilangan, dan pencarian cinta dalam konteks politik dengan menyoroti peristiwa sejarah penting.

3. Tabula Rasa (2014)

Film ini menceritakan tentang Hans (Jimmy Kobogau), pemuda Papua yang putus asa lantaran tidak dapat meraih mimpi menjadi pemain sepakbola ternama. Namun, semangat hidupnya kembali lagi usai bertemu Mak Uwo (Dewi Irawan) yang mengajarkan menjadi juru masak rumah makan khas Padang.

Film ini menyoroti makanan rendang yang menggugah selera makan para penonton. Dengan alur yang menarik, Tabula Rasa menjadi film pertama Indonesia yang diputar di Festival Film Internasional Sofia (SIFF) Bulgaria.

4. Love for Sale 2 (2019)

Love for Sale 2 menceritakan tentang keluarga dengan latar belakang budaya Minang, Arini (Della Dartyan) bertransformasi menjadi Arini Chaniago, wanita Minang idaman para orang tua. Setelah membuat pata hati Richard (Gading Marten), kisah petualangan baru Arini akan berawal dari permintaan Ican (Adipati Dolken) menenangkan ibunya yang khawatir akan masalah jodohnya. Arini pun datang dan menjadi warna baru di keluarga Rosmaida.

5. The Last of Us (2023)

Serial internasional The Last of Us ini menceritakan tentang kehancuran kehidupan manusia usai adanya virus berbahaya yang menyebar dan menginfeksi. Serial ini menceritakan kisah Joel (Pedro Pascal), seorang penyelundup yang bertugas mengawal Ellie (Bella Ramsey) untuk melintasi Amerika Serikat pasca-apokaliptik. Bersama Christine Hakim yang berperan sebagai ilmuwan, Yayu Unru tampil menjadi jadi militer di episode kedua.

RACHEL FARAHDIBA R | ANDIKA DWI | INTAN SETIAWANTY | MUHAMMAD RAFI AZHARI | CHITRA PARAMAESTI

