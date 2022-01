Berdansa dengan Jisoo Blackpink di Snowdrop, Jung Hae In Gugup hingga Gemetar

Drama Korea Snowdrop dibintangi Jisoo Blackpink dan Jung Hae In. Foto: JTBC.

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor Korea Selatan, Jung Hae In mengaku gugup saat harus melakukan adegan dansa dengan Jisoo Blackpink di drama Snowdrop. Meski bukan pertama kali melakukan adegan tersebut sebagai aktor, bersanding dengan Jisoo sebagai pasangan dansanya membuat Jung Hae In gemetar.

"Satu-satunya masa di mana aku serius berdansa di acara TV adalah ketika aku memerankan karakter yang merupakan seorang idol K-pop dalam drama debutku. Aku juga mendapatkan kesempatan untuk berdansa dengan Jisoo di Snowdrop, dan itu sangatlah menakutkan. (tertawa) Jujur, aku sampai gemetar," kata Jung Hae In dalam wawancara bersama Disney+ Hotstar, dikutip dari siaran pers yang diterima Tempo pada Kamis, 20 Januari 2022.

Jung Hae In yang sudah delapan tahun menjadi aktor sejak debut drama pertamanya 2014 lalu, kembali merasa asing dengan suasana lokasi syuting karena perasaan gugupnya yang terlalu besar itu. "Aku merasa seperti kembali menjadi orang baru di lokasi syuting. Aku sudah biasa merasa sedikit gugup ketika berada di depan kamera, tapi aku tidak menyangka kalau aku bisa sampai segugup itu," kata Jung Hae In.

Meski tegang, Jung Hae In sangat terbantu dengan Jisoo Blackpink. Selama proses syuting adegan dansa, Jisoo memberikan banyak saran kepada Jung Hae In sehingga semuanya berjalan dengan lancar. "Menari sambil syuting sangatlah menegangkan. Tapi Jisoo membimbing dan mengajariku bagaimana untuk melaluinya, memberikan banyak tips, jadinya semua berlalu dengan lancar. Terima kasih, Jisoo!" kata Jung Hae In.

Sementara, Jisoo mengaku banyak pengalaman baru yang dirasakan selama syuting Snowdrop yang menjadi debut dramanya. Ia merasakan berbagai tantangan selama proses namun diakui pengalaman tersebut sangatlah menyenangkan. Terlebih banyak dukungan dari orang-orang di sekitarnya membuat Jisoo merasa senang.

"Kalau boleh jujur, seluruh pengalaman syuting Snowdrop merupakan sesuatu yang baru untukku. Semuanya merupakan pengalaman baru dan memiliki tantangannya masing-masing, tapi juga sangat mengasyikkan. Aku mendapat banyak bantuan dan dukungan dari kru dan sesama cast. Mereka membuat seluruh prosesnya jadi semakin menyenangkan," kata Jisoo.

Jung Hae In mengaku senang bisa menjadi lawan main Jisoo di Snowdrop. "Aku sangat senang menjadi lawan main Jisoo pada debut aktingnya. Aku banyak belajar darinya saat proses pembuatan Snowdrop. Apabila dinilai dari sosok kepemimpinan yang ia perlihatkan di lokasi syuting, aku yakin dia akan baik-baik saja di pekerjaan yang akan mendatang. Aku sangat puas dengan pengalaman yang ada. Luar biasa," kata Jung Hae In.

Sedangkan Jisoo banyak menerima banyak pesan dari orang-orang mengenai sikap Jung Hae In sebagai aktor di lokasi syuting. Jung Hae In disebut sebagai aktor selalu mengamati kinerja lawan mainnya dengan teliti dan tetap berada di lokasi syuting meski sudah larut malam. Jisoo mengaku beruntung Jung Hae In menjadi lawan main pertama di drama perdananya ini.

"Dia sangat banyak membantu dan mendukungku, aku merasa aman mengetahui bahwa dia selalu ada untukku. Hal ini merupakan sebuah kehormatan bagiku, dan aku berharap kami dapat bekerja dengannya lagi di masa yang akan datang," kata Jisoo.

Drama Korea Snowdrop bercerita tentang seorang mahasiswi Korea Selatan bernama Young Ro yang diperankan oleh Jisoo Blackpink. Young Ro menyelamatkan Im Soo Ho yang diperankan oleh Jung Hae In, dalam kondisi berlumuran darah di asramanya. Young Ro mengira bahwa Soo Ho merupakan aktivis pro-demokrasi yang dikejar-kejar oleh intelijen. Keduanya juga digambarkan terlibat dalam hubungan romantis.

