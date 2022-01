Profil Matthew White Aktor Cilik Pemeran Hendrick di Film Danur yang Meninggal

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor cilik, Matthew White yang dikenal atas perannya sebagai Hendrick di film Danur meninggal pada Ahad, 23 Januari karena sakit. Jenazah Matthew sudah dibawa pulang ke Tegal dan dimakamkan tadi siang.

Peran Matthew dalam film Danur 2: Maddah dan Danur 3: Sunyaruri sebagai Hendrick, salah satu arwah cilik yang mengikuti sosok Risa, yang diperankan oleh Prilly Latuconsina. Selain film, Matthew juga pernah membintangi beberapa iklan produk dan sinetron.

Lahir dan besar di Jakarta, Indonesia, Matthew diketahui berusia 11 tahun pada Desember 2021. Ia merupakan anak ketiga dari empat bersaudara. Dalam video yang pernah diunggah kanal YouTube Adenreja pada 27 Oktober 2020, Matthew mengaku memiliki penyakit diabetes yang diturunkan dari ayahnya. Oleh karena itu, aktor cilik tersebut sudah mengatur pola makannya sejak dini.

Kabar duka meninggalnya Matthew diketahui dari unggahan bintang Danur, Prilly Latuconsina. "Dear Matthew, anak baik, anak pinter, anak manis.

Sekarang kamu udah gak sakit lagi ya sayanggg, Pasti kamu udah bahagia di surga! i miss you so much! Cepet banget kamu perginya. We Love you Matt! Minta Al-fatihah untuk Matt ya teman-teman semuanyaa," tulisnya melengkapi unggahan di halaman Instagramnya, Ahad, 23 Januari 2022.

Selain Prilly, Risa Saraswati, penulis novel yang diadaptasi menjadi film, ikut mengenang sosok Matthew dengan mengunggah video keceriaan anak-anak yang sedang bernyanyi Hujan Pergilah. "Di antara anak-anak yang sedang bernyanyi ini, ada satu anak yang selalu tersenyum, tampak pendiam, namun sangat ramah pada siapapun. Matthew namanya, dan hari ini si anak baik telah berpulang untuk selamanya," tulisnya sambil meng-tag akun Instagram Matthew White dan ibunya, Yani.

ANDINI SABINA

Baca juga: Bintang Cilik Matthew White Meninggal, Prilly Latuconsina Kenang Keseruan Mereka

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik Tempo.co Update untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram lebih dulu.