Bintang Cilik Matthew White Meninggal, Prilly Latuconsina Kenang Keseruan Mereka

TEMPO.CO, Jakarta - Bintang cilik, Matthew White yang bermain di film Danur 2: Maddah sebagai Hendrick meninggal pada Ahad, 23 Januari 2022 karena sakit dalam usia sebelas tahun. Kabar kematiannya membuat Prilly Latuconsina, pemeran utama film serial Danur mengunggah video kebersamaan mereka.

"Dear Matthew, a nak baik, anak pinter, anak manis.

Sekarang kamu udah gak sakit lagi ya sayanggg, Pasti kamu udah bahagia di surga! i miss you so much! Cepet banget kamu perginya. We Love you Matt!

Minta Al-fatihah untuk Matt ya teman-teman semuanyaa," tulisnya melengkapi unggahan di halaman Instagramnya, Ahad malam, 23 Januari 2022.

Di video yang diunggahnya itu, Prilly Latuconsina memperlihatkan keseruan mereka saat menjalani syuting film Danur 2: Maddah. Matthew bercanda menggombali Prilly dalam Bahasa Inggris. "Apakah kamu pencuri," tanya Matthew. Prilly pun menjawab tidak dan bertanya kenapa bertanya seperti itu. "Karena kamu mencuri hatiku," balas Matthew dengan senyum malu-malunya.

Di unggahan Risa Saraswati, penulis buku Gerbang Dialog Danur yang diadaptasi menjadi film serial Danur ini, mengunggah keceriaan anak-anak yang terlibat di filmnya, salah satunya Matthew. Risa merekam anak-anak itu yang koor bernyanyi Hujan Pergilah

"Di antara anak-anak yang sedang bernyanyi ini, ada satu anak yang selalu tersenyum, tampak pendiam, namun sangat ramah pada siapapun. Matthew namanya, dan hari ini si anak baik telah berpulang untuk selamanya. Mari sejenak panjatkan doa untuk Matt, agar almarhum husnul khatimah, dan keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan," tulisnya sambil meng-tag akun Instagram Matthew White dan ibunya, Yani.

Di Instagram Story Matthew White, manajernya mengunggah ungkapan duka cita dari para sahabat. Pada 17 Desember 2021, Yani membuat video tengah membelai kepala putra tersayangnya yang menjalani perawatan di RSUPN Cipto Mangunkusumo Jakarta. "Lekas sehat lelaki hebatnya Mami," tulisnya. Unggahan itu langsung dibanjiri ucapan duka setelah mendengar kabar putra kesayangannya berpulang.

Jenazah Matthew White sudah dibawa pulang ke Tegal untuk dimakamkan hari ini.