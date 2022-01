Enam Rekomendasi Film dan Serial yang Tayang di Disney+ Hotstar Januari 2022

TEMPO.CO, Jakarta - Disney+ Hotstar menghadirkan beragam pilihan film dan serial baru yang tayang Januari 2022. Serial dalam negeri, drama Korea yang dibintangi Kang Daniel hingga film superhero Marvel, Eternals dapat menjadi hiburan di awal tahun 2022.

Berikut sinopsis enam rekomendasi film dan serial yang wajib disaksikan selama Januari 2022.

1. Rookie Cops

Serial romansa remaja ini berlatar di akademi kepolisian elit Korea. Rookie Cops merupakan sebuah serial penuh cerita cinta dan tantangan. Rookie Cops menjadi debut idola K-pop Kang Daniel, sebagai aktor dalam serial drama. Penonton akan menyaksikan bagaimana tim kepolisian tahun pertama ini berkumpul untuk mengejar mimpi mereka sambil belajar untuk melayani dan melindungi masyarakat. Rookie Cops akan segera tayang Januari 2022.

2. Eternals

Film dari Marvel Studios ini bercerita tentang sekelompok pahlawan dari luar angkasa yang telah melindungi Bumi sejak awal peradaban manusia. Ketika Deviant, makhluk jahat yang telah lama hilang, kembali menyerang secara misterius, para Eternals harus bersatu kembali untuk menyelamatkan manusia. Eternals mulai tayang pada Rabu, 12 Januari 2022.

3. Virgin The Series

Virgin The Series merupakan serial spin-off dari film populer dengan judul sama pada 2004. Serial drama thriller remaja ini bercerita tentang sekelompok siswa yang sedang membuat film dokumenter atau investigasi untuk memecahkan misteri di balik kematian seorang gadis populer di sekolah mereka. Virgin the Series disutradarai oleh Monty Tiwa, dibintangi Adhisty Zara sebagai pemeran utama, dan menghadirkan deretan aktor dan aktris terbaru seperti Shalom Razade, Lutesha dan Winky Wiryawan. Virgin The Series mulai tayang pada Jumat, 14 Januari 2022.

4. Susah Sinyal the Series

Dipercaya oleh saudaranya, Tante Maya mengajak dua karyawan terpercaya asal Sumba yaitu Yos dan Melki untuk mengelola sebuah hotel di Anyer dan memilih manajer baru. Sedangkan ketiga karyawan lamanya, Oci, Sudung, dan Radi ikut bersaing untuk mencari perhatian Tante Maya agar mereka terpilih menjadi manager baru di hotel tersebut. Season finale Susah Sinyal The Series mulai tayang pada Jumat, 7 Januari 2022.

5. The Ice Age Adventures of Buck Wild

Buck kembali ke Lost World, yang merupakan sebuah istilah dari dunia bawah tanah dari dunia dinosaurus yang secara tidak sengaja ditemukan oleh Manny dan yang lain di film Ice Age: Dawn of the Dinosaurs. Dari sinilah kemudian petualangan Buck dimulai bersama Crash dan Eddie yang akan ikut dalam petualangannya. The Ice Age Adventures of Buck Wild tayang mulai Jumat, 28 Januari 2022.

6. The Faraway Paladin

Di sebuah kota mati, yang telah lama hancur, dan jauh dari peradaban manusia, hidup seorang anak lelaki manusia bernama Will. Ia dibesarkan oleh tiga mayat hidup, yaitu prajurit tengkorak bernama Blood, mumi pendeta wanita yang anggun bernama Mary, dan penyihir pemarah yang wujudnya seperti hantu bernama Gus. Ketiganya menyayangi anak itu dan mengajarkannya semua hal yang mereka ketahui untuk bertahan hidup.

Suatu hari, Will mulai mempertanyakan identitasnya. Will harus menyingkap misteri dari kota mati tersebut dan menggali rahasia dari masa lalu para mayat hidup. Ia harus belajar tentang cinta dan belas kasihan dari dewa-dewa, serta kefanatikan dan kegilaan dari para penjahat. Saat ia mengetahui semuanya, Will memulai kisahnya untuk menjadi seorang Paladin.

Beberapa adegan dalam film ini mengandung kilatan cahaya yang mungkin berdampak pada para penonton yang memiliki kondisi epilepsi fotosensitif atau kondisi fotosensitif lainnya. The Faraway Paladin mulai tayang Jumat, 7 Januari 2022.

Selain enam film dan serial di atas, berbagai tayangan berbagai genre lainnya juga siap tayang di Disney+ Hotstar. Mulai dari 9-1-1: Lone Star musim ketiga, Hit-Monkey, Secrets of Sulphur Springs musim kedua, The Last Duel, The Night House, The Last Song, hingga Mr. & Mrs. Smith.

