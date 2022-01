Akhirnya, Nicholas Saputra Unggah Foto Diri di Akun Media Sosialnya

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor, Nicholas Saputra mewujudkan mimpi penyanyi, Isyana Sarasvati yang mengidolakannya agar mengenal lebih dekat. Nicholas tak hanya memberikan nomor ponselnya, seperti yang pernah diminta Isyana kepada Vidi Aldiano ketika menjadi tamu di podcastnya.

Bintang film Ada Apa Dengan Cinta? ini juga mengajak istri Rayhan Maditra Indrayanto ini untuk berkolaborasi. Belum jelas kolaborasi seperti apa, tapi Isyana berhasil memaksa Nicholas, yang selama ini tak pernah menampilkan dirinya, mau mengunggah fotonya di akun Instagram keduanya.

"Here it is! Follow IG kenangan.hanyauntukmu for my incoming project #hanyauntukmu with @isyanasarasvati," cuitnya di akun Twitternya, kemarin, Jumat, 14 Januari 2022.

Tak pelak cuitan itu membawa netizen mencari tahu. Mereka bereaksi atas foto Nicholas yang diunggah di akun Instagram itu.

"Eh ada yang lihat gak sih selfienya Nicholas Saputra di second accountnya? Bakalan ramai nih kayaknya," cuit @chie***. "Weh lagi ramai bahas Nicholas Saputra posting selfie di second accountnya," cuit @atik***.

Netizen juga banyak yang mengunggah video lama Isyana dengan Vidi Aldiano. Salah satunya yang diunggah oleh @txtaboutnicsap, akun penggemar aktor Paranoia ini.

"Punya nomornya enggak, kirimin dong," kata Isyana saat Vidi mengatakan berteman dengan Nicholas dan memiliki nomor ponselnya. "Heh, satu setengah tahun Anda sudah berhubungan kasih dengan suamimu," kata Vidi. "Enggak papa, Nicholas Saputra bukan manusia," jawab Isyana. "Cakep banget itu orang ya Allah," Isyana menambahkan.

Selama ini, akun Instagram Nicholas Saputra hanya dipenuhi foto-foto hasil perjalanannya ke berbagai daerah di Indonesia dan di luar negeri. Ia tak pernah menampilkan wajah dirinya. Satu-satunya wajahnya hanya di foto profilnya.

