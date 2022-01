Syuting Iklan Bersama Reza Rahadian, Jerome Polin Pamer Kekuatan Aktingnya

TEMPO.CO, Jakarta - Selebgram dan Youtuber, Jerome Polin tengah terlibat satu proyek pembuatan film iklan merk pakaian dengan aktor, Reza Rahadian. Mereka tak hanya berdua. Ada Sophia Latjuba dan putrinya, Eva Celia. Sejak kemarin, ia terus memamerkan kebersamaannya dengan bintang film peraih Piala Citra itu.

Di sela-sela syuting, bukan Jerome namanya kalau tidak membuat konten menyegarkan. Kali ini, ia membuat parodi salah satu adegan di web series, Layangan Putus bersama Reza Rahadian. Dia berperan sebagai Kinan, yang biasa diperankan Putri Marino sedangkan Reza tidak lagi menjadi Aris, peran yang membuatnya dibenci penonton lantaran mengkhianati Kinan. Reza menggantikan peran sutradara, seolah-olah merekam dialog yang diucapkan Jerome dengan dialeknya yang amat medok itu.

Video itu diunggah Jerome di halaman Instagramnya pada Sabtu, 8 Januari 2022. "Scene layangan putus yang dihapus. Ini eksklusif banget. Share ke temen-temen kalian wkwkwkw," tulisnya.

"Mas, Lidya Danira siapa, Mas? Namanya ada di mana-mana, lho Mas. Terus Mas bawa dia ke Cappadocia. It's my dream, Mas. Not her, Mas," kata Jerome yang mencoba menirukan akting Putri Marino dengan gesture yang luar biasa kedodoran.

Maka, inilah tanggapan Reza Rahadian, yang terus memperhatikan gaya Jerome dengan senyum yang mencurigakan. "Not so good acting but okay," kata Reza sambil melihat ke arah kamera yang merekam adegan itu. Matanya terlihat geli dan pasrah melihat akting Jerome.

Unggahan Jerome Polin ini mendapat tanggapan netizen. Penyanyi, Tiara Andini menuliskan, "Kumon." Arya Ibrahim, manajer Reza juga menuliskan komentarnya. "Hahahahaha tayang juga akhirnya....Harusnya Kinan tuh lo si Jerome!"

Di akun Twitternya, Jerome Polin juga mengunggah foto-foto syutingnya bersama Reza, Sophia Latjuba, dan Eva Celia. Tanggapan netizen pun kebanyakan meledek sekaligus memujinya sebagai jagoan matematika. "Nyawwww Mas Aris sama Mas penggAris uri kiyowok," cuit @ai***. "Mas Aris dan mas Aritmatika," cuit @toj****.

