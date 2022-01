Jerome Polin Ungkap Tantangan Selama Syuting Rewind Indonesia 2021

TEMPO.CO, Jakarta - Selebgram dan YouTuber, Jerome Polin akhirnya mendapat kesempatan untuk terlibat langsung di Rewind Indonesia 2021. Jerome yang baru kembali dari Jepang usai menempuh pendidikannya, menyebut tampil langsung di Rewind Indonesia adalah salah satu impiannya sejak lama sebagai YouTuber.

"AKHIRNYA BISA IKUTAN REWIND INDONESIA SECARA LANGSUNG!! Salah satu impian waktu mulai youtube adalah bisa ikutan rewind secara langsung, dan akhirnya di tahun 2021 ini bisa tercapai!" tulis Jerome di Instagram pada Jumat, 31 Desember 2021.

Pemilik akun YouTube Nihongo Mantappu yang sudah memiliki lebih dari 8,7 juta subscribers itu mengungkapkan tantangannya selama syuting. Jerome merasakan berbagai tantangan terutama saat ia diminta untuk menjadi rapper dadakan sambil menari.

"Jujur, pas pertama kali diundang terus dikasih tau kalo aku harus ngerap sambil dance, panik banget sih. Seumur hidup kayaknya gak pernah melakukan hal kayak gitu HAHAHA! Apalagi harus 'cool' gitu kan, asli geli banget rasanya wkkwk!" tulis mahasiswa jurusan Matematika tersebut.

Jerome harus mengulang adegan tersebut berkali-kali untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Meski begitu, Jerome sangat senang bisa mendapatkan pengalaman baru dan puas dengan hasilnya.

"Sceneku cuma 5 detik doang sih, tapi retakenya lebih dari 10x karena susah banget buat aku. Aku sampe minta maaf beberapa kali ke tim rewind karena harus retake terus wkwkw. Tapi akhirnya berhasil!! Yeyy seru banget, pengalaman yang asik!" tulisnya.

Pria 23 tahun itu mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim Rewind Indonesia 2021 yang telah memberi kesempatan untuknya terlibat langsung di tahun ini. Jerome salut dengan seluruh kerja keras dari tim yang telah mempersiapkan Rewind Indonesia 2021 dengan sangat baik.

"Asli, KALIAN KEREN BANGETTT!! Good job buat semua tim yang terlibat dalam proses pembuatan rewind Indonesia 2021!! Pasti susah banget buatnya, tapi you guys did it well! SALUT BANGET, BANGGA BANGET! MANTAPPU JIWA!!" tulisnya di akhir unggahan.

Rewind Indonesia 2021 tayang perdana di kanal Youtube Indonesian Youtubers pada Kamis, 30 Desember 2021. Berdurasi sepanjang 21 menit 21 detik, video yang disutradarai oleh Chandra Liow dan Aulion itu merangkum peristiwa-peristiwa trending yang terjadi di Indonesia sepanjang 2021. Video tersebut kini sudah disaksikan lebih dari 5,9 juta kali dan menduduki peringkat pertama trending di YouTube.

Selain Jerome Polin, sejumlah artis dan YouTuber yang tampil di Rewind Indonesia antara lain, Arief Muhammad, Fadil Jaidi, Ria Ricis, Cinta Laura, Najwa Shihab, Fiersa Besari, Maudy Ayunda, Adinia Wirasti, Chef Arnold Poernomo, dan masih banyak lagi yang lain.

