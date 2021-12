Ferry Irawan Ingin Buat Perjanjian Pisah Harta sebelum Menikahi Venna Melinda

TEMPO.CO, Jakarta - Ferry Irawan menunjukkan keseriusannya untuk menikahi Venna Melinda dalam waktu dekat. Untuk membuktikan ketulusan cintanya, Ferry mengajak Venna untuk membuat perjanjian pisah harta sebelum nantinya mereka menikah.

"Aku pengen buat surat perjanjian pisah harta, tolong itu kamu tunjukkan sama anak-anak kamu, keluarga besar kamu bahwa saya tidak punya niat jahat sedikitpun, yang ada dalam hati saya adalah niat baik," kata Ferry di kanal YouTube Melaney Ricardo yang tayang pada Jumat, 17 Desember 2021.

Sejak mengungkapkan ke publik awal Desember lalu, hubungan Ferry Irawan dan Venna Melinda kerap diragukan netizen bahkan ada yang menyebutnya settingan. Dengan adanya perjanjian pranikah ini, Ferry ingin memperlihatkan bahwa ia tidak ada niat untuk memanfaatkan atau mengambil keuntungan dari Venna terutama soal harta.

"Apa yang sudah menjadi milik kamu itulah milik kamu dan anak-anak kamu. Dan apa nanti apa yang akan saya dapat kalau seandainya kita menikah itu Ferry mengatakan rezeki yang datang setelah mereka akan menjadi milik kamu juga," kata Ferry kepada ibu tiga anak itu.

Ferry mengatakan rezeki yang nantinya datang setelah mereka nikah akan diberikan seluruhnya kepada Venna. Pria 44 tahun itu mengaku sudah nyaman dan merasakan ketulusan dari Venna. "Tetap aku kasih semua ke dia karena yang aku butuhkan adalah ya rasa seperti ini, cinta dan kasih sayang yang tulus dari kedua belah pihak," kata Ferry.

Keseriusan Ferry untuk menikahi Venna juga sudah disampaikan kepada orang tua. Kedua keluarga sudah saling bertemu dan membicarakan rencana pernikahan. "Tujuan aku cuma satu pah, ibadah dan pada akhirnya aku akan menikahi Mena (panggilan Venna)," kata Ferry mengulang kembali ucapannya kepada ayah Venna beberapa waktu lalu.

Sebelumnya, Ferry mengatakan resolusinya tahun 2022 adalah menikah dengan Venna. Ferry meminta doa agar rencana pernikahannya dengan ibunda Verrell Bramasta ini tahun depan dilancarkan. "InsyaAllah mohon doanya guys, InsyaAllah katanya kalau orang punya niat baik, kita berdoa dan berikhtiar, Allah pasti akan memberikan jalan yang terbaik," kata Ferry yang kemudian diaminkan oleh Venna, di kanal YouTube Venna Melinda Channel pada Rabu, 15 Desember 2021.

Ferry Irawan dan Venna Melinda mengisyaratkan bahwa akan ada yang spesial di awal tahun depan. Belum diketahui pasti apakah itu akan menjadi bulan pernikahannya dengan Ferry. "Bulan Desember ini full of surprises ya, bulan Januari mudah-mudahan 2022 semuanya bismillah lancar," kata Venna. "I will start fight for you, mohon doa restunya," kata Ferry.

