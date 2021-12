Sebut Venna Melinda Bidadari, Ferry Irawan Ingin Menikahinya Tahun Depan

TEMPO.CO, Jakarta - Pasangan baru, Venna Melinda dan Ferry Irawan semakin menunjukkan keseriusannya untuk membina rumah tangga bersama. Ferry bahkan mengatakan bahwa kehadiran Venna yang disebutnya bidadari menjadi momen paling bahagia dalam hidupnya.

"Saat ini lah, dikirim dua bidadari, ini satu (menunjuk Venna), satunya lagi di belakang (menunjuk Vania, putri bungsu Venna)," kata Ferry saat ditanya Venna momen dalam hidup yang paling membahagiakan, di kanal YouTube Venna Melinda Channel pada Rabu, 15 Desember 2021.

Kemudian Venna mengajukan pertanyaan lagi mengenai resolusi Ferry di tahun 2022. Salah satu target pria 43 tahun itu adalah menikah dengan Venna. "Yang pertama berdoa, berikhtiar, lebih giat lagi, lebih keras lagi. Ingin mewujudkan impian ya bisa menikahi kamu lah," kata Ferry. Mendengar jawaban tersebut Venna langsung tersenyum bahagia.

Ferry meminta doa dari para subscribers agar rencana pernikahannya dengan Venna tahun depan dilancarkan. "InsyaAllah mohon doanya guys, InsyaAllah katanya kalau orang punya niat baik, kita berdoa dan berikhtiar, Allah pasti akan memberikan jalan yang terbaik," kata Ferry yang kemudian diaminkan oleh Venna.

Ibu tiga anak itu mengisyaratkan bahwa akan ada yang spesial di awal tahun depan. Belum diketahui pasti apakah itu akan menjadi bulan pernikahannya dengan Ferry. "Bulan Desember ini full of surprises ya, bulan Januari mudah-mudahan 2022 semuanya bismillah lancar," kata Venna. "I will start fight for you, mohon doa restunya," kata Ferry.

Venna Melinda dan Ferry Irawan pertama kali bertemu pada Oktober 2021. Saat itu, Ferry menjadi bintang tamu di konten YouTube Venna. Ibunda Ferry yang juga hadir di konten tersebut mengatakan wajah Ferry dan Venna terlihat mirip. Ketika membuat konten, tanpa direncanakan warna baju Ferry dan Venna juga sama, biru.

Hubungan keduanya telah diketahui oleh dua putra Venna, Verrell Bramasta dan Athalla Naufal. Di media sosial, Verrell dan Athalla menunjukkan respon positif terhadap hubungan sang ibu dengan Ferry. Athalla bahkan hadir mengejutkan ibunya yang diundang bersama Ferry di Pagi-pagi Ambyar di Trans TV pada Rabu, 15 Desember 2021. Venna, Ferry, dan Athalla juga membuat video TikTok berjoget Gemu Fa Mi Re.

Ferry Irawan juga sudah dekat dengan putri Venna Melinda, Vania Athabina. Mereka sering menghabiskan waktu bertiga dan diunggah ke halaman Instagram masing-masing. Venna senang melihat keakraban Ferry dengan Vania layaknya ayah dan anak. "Menjadi ayah bukanlah sesuatu yang dilakukan pria sempurna, tetapi sesuatu yang menyempurnakan pria itu," tulis Venna saat mengunggah video Ferry dan Vania yang sedang bermain bersama di Instagram pada Kamis, 16 Desember 2021.

