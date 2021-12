The Witcher: Season 2, Perjalanan Geralt dan Putri Cirilla hingga Nasib Yennefer

TEMPO.CO, Jakarta - Musim kedua serial The Witcher tayang perdana hari ini, Jumat, 17 Desember 2021 di Netflix. The Witcher: Season 2 melanjutkan kisah sang pemburu monster bayaran Geralt dari Rivia (Henry Cavill) di musim pertama.

Di episode pertama, Geralt melakukan perjalanan bersama Putri Cirilla atau Ciri (Freya Allan) yang menjadi penerus kerajaan Cintra. Geralt bersama Ciri mencari Yennefer (Anya Chalotra). Pada akhir musim pertama, Yennefer menggunakan seluruh kekuatannya untuk mencoba mengalahkan pasukan Nilfgaard dalam Pertempuran Sodden. Kejadian tersebut membuat hidup Yennefer di ambang kematian.

Geralt mengajak Ciri untuk mendatangi rumah masa kecilnya di Kaer Morhen sebagai tempat singgah. Keduanya bertemu dengan teman lama Geralt, Nivellen yang menempati rumah tersebut. Suasana mulai tegang ketika Geralt berusaha melawan monster yang mencoba mengganggu Ciri. Kedekatan antara Geralt dan Ciri juga mulai terasa mulai episode pertama musim kedua ini.

The Witcher: Season 2 akan menghadirkan berbagai karakter baru, termasuk mentor lama Geralt yang bernama Vesemir (Kim Bodnia). Selain itu, akan ada banyak monster baru yang menambah keseruan di musim kedua ini. Perpaduan kedua elemen tersebut pun akan siap menyajikan cerita yang penuh dengan aksi dan kejutan yang luar biasa.

Dengan para raja, elf, manusia, dan iblis di Benua berjuang untuk meraih kekuasaan di luar tembok, Geralt harus melindungi Ciri dari sesuatu yang lebih berbahaya, yaitu kekuatan misterius yang dimilikinya.

Jika ingin menyaksikan The Witcher: Season 2 akan jauh lebih baik jika menyelesaikan menonton musim pertama terlebih dahulu. Hal ini karena musim kedua akan langsung melanjutkan dari episode terakhir musim pertama.

Bagi Anda yang sudah pernah menonton musim pertama dan ingin mengingat kembali ceritanya sebelum menyaksikan musim kedua, dapat menonton video rangkuman The Witcher: Season 1 di kanal YouTube The Witcher Netflix pada Kamis, 2 Desember 2021 dengan judul A Beginner's Guide to The Witcher.

Diadaptasi dari serial novel fantasi terlaris, The Witcher merupakan sebuah kisah yang epik mengenai takdir dan keluarga. Serial ini menceritakan takdir tiga manusia yang saling berkaitan dalam sebuah dunia bernama Benua, di mana manusia, elf, witcher, dan monster bertarung untuk bertahan hidup, serta kebaikan dan kejahatan sulit untuk dikenali.

