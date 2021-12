The Witcher: Season 2 Tayang 17 Desember, Simak Ringkasan Kisah Sebelumnya

TEMPO.CO, Jakarta - Musim kedua dari serial The Witcher akan tayang di Netflix pada Jumat, 17 Desember 2021. Dibintangi aktor papan atas Henry Cavill sebagai Geralt dari Rivia, serial ini siap mengundang kembali para penonton untuk memasuki dunia yang penuh dengan sihir dan monster berbahaya

Terlepas Anda sudah menyaksikannya atau belum, tidak ada salahnya untuk mengenal kembali dunia dan para karakter utama The Witcher. Berikut adalah ringkasan kisah The Witcher yang perlu diketahui sebelum menyaksikan musim kedua.

Dunia The Witcher

Diadaptasi dari serial novel fantasi terlaris karya Andrzej Sapkowski, The Witcher berlatar di sebuah tempat bernama Benua yang dihuni oleh manusia, elf, witcher, dan monster. Dalam serial ini, kita akan mengikuti kisah seorang pembunuh monster bayaran bernama Geralt dari Rivia yang sedang mencari takdirnya. Perjalanannya pun membawanya ke Putri Ciri (Freya Allan) dan Yennefer dari Vengerberg (Anya Chalotra) yang juga menjadi karakter kunci dalam serial ini.

Kisah Geralt

Geralt merupakan salah satu dari sedikit pembunuh monster bayaran, atau disebut dengan witcher, yang tersisa di dunia. Pada suatu hari, ia menyelamatkan nyawa seorang manusia landak dan meminta ‘Hukum Kejutan’ sebagai imbalannya. Tanpa disangka-sangka, ia mendapatkan seorang anak yang menjadi takdirnya berdasarkan ketentuan hukum tersebut. Tidak mau mengakui anak tersebut, Geralt meninggalkan kerajaan dan sebuah misi pun membawanya bertemu dengan Yennefer.

Kisah Yennefer

Terlahir dengan tulang belakang yang bengkok, Yennefer dibeli oleh seorang penyihir bernama Tissaia (MyAnna Buring) yang membawanya ke sekolah sihir di Aretuza. Lelah menerima ketidakadilan karena kekurangannya, Yennefer mengorbankan segalanya untuk menjadi sempurna, termasuk konsekuensi tidak dapat memiliki keturunan. Dengan rupanya yang kini cantik jelita, dan kekuatan sihir dalam dirinya, Yennefer berpetualang dan mencari cara untuk mendapatkan keturunan. Keinginan ini pun membawanya bertemu Geralt.

Kisah Putri Cirilla

Putri Cirilla atau Ciri adalah pewaris kerajaan Cintra. Setelah kehilangan orang tuanya, Ciri dibesarkan oleh sang nenek, Ratu Calanthe (Jodhi May). Ketika kerajaannya diserang, Ratu Calanthe meminta Ciri untuk meninggalkan kerajaan dan mencari Geralt dari Rivia. Dalam upayanya melarikan diri, Ciri menyadari bahwa ia memiliki kekuatan misterius dalam dirinya. Dia pun mencoba mencari sosok yang dipercaya sebagai takdirnya tersebut.

Serangan Nilfgaard

Nilfgaard adalah sebuah kerajaan di wilayah selatan yang bertekad untuk memperluas kekuasaan mereka. Demi mewujudkan visi tersebut, mereka mencoba menyerang dan mengambil alih kerajaan Cintra. Dengan adanya serangan Nilfgaard, sekelompok penyihir, termasuk Yennefer, mencoba membantu menahan pasukan musuh di Bukit Sodden dan akhir yang mendebarkan pun menanti di musim pertama ini.

Di musim kedua yang akan datang, penonton akan segera melihat kelanjutan dari ketiga karakter utama yang takdirnya saling berkaitan ini. Untuk lebih lengkapnya penonton dapat menyaksikan video rangkuman The Witcher musim pertama yang diunggah di kanal YouTube The Witcher Netflix pada Kamis, 2 Desember 2021 dengan judul A Beginner's Guide to The Witcher.

