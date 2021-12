Ungkapan Duka Cita untuk Laura Anna, Sahabat Mencoba Ikhlas

TEMPO.CO, Jakarta - Kabar meninggalnya Laura Anna membuat para sahabat begitu terkejut dan merasa kehilangan. Laura meninggal pada Rabu pagi, 15 Desember 2021 pukul 09.22 WIB dalam usia 21 tahun.

Sahabatnya, selebgram Lula Lahfah mencoba mengikhlaskan kepergian Laura meski sangat berat. Ia yakin bahwa Laura sudah bahagia dan tidak lagi merasakan sakit. "Lau I just had my worst flight ever yaudah lau aku coba ikhlasin berat banget tapi yang penting kamu udah ga sakit lagi kan sekarang? Semoga tenang di atas sana ya lau spread your wings and fly," tulis Lula Lahfah di Instagram Story.

Kehilangan juga dirasakan oleh sahabat Laura lainnya, Aan Story. Ia mengunggah berbagai kenangannya bersama Laura selama beberapa tahun terakhir termasuk saat menghadiri persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Kamis, 2 Desember 2021 untuk menuntut tanggungan jawab Gaga Muhammad yang membuat Laura lumpuh.

Aan langsung pulang dari Malang untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Laura. "Ya Allah sedih banget gue, hancur banget gue. Tunggu kak Aan ya lau," tulis Aan di Instagram Story. Aan juga mengenang kembali saat dulu menemani Laura memulai kariernya di dunia hiburan. "Ya Allah lau sedih banget aku. Ini kenangan awal nemenin kamu casting-casting ke TV-TV," tulis Aan.

Selebgram Dara Arafah yang sangat dekat dengan Laura mengunggah foto keranda jenazah di Instagram Storynya dan melengkapinya dengan mengutip QS. Al Baqarah ayat 156, "Alladziina idza ashaabathum mushiibatun qaaluu innaa lillaahi wa inna ilaihi raaji'uun" yang artinya "Orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan innalillahi wa innailaihi roji'un".

Pada unggahan selanjutnya, Dara merekam mobil jenazah yang tepat berada di depannya. Ia ikut mengawal jenazah Laura ke rumah duka. "Kawal lau lau, kita sayang kamu lauuu," tulis Dara.

Komika Marshel Widianto juga ikut menemani Laura di persidangan dan datang ke rumah Raffi Ahmad empat hari lalu. Marshel mengaku belajar banyak dari perjalanan hidup Laura. "Loraaa, Terima kasiiih Loraaa udah ngajarin arti tentang Hidup dan Kuat nya diri kita buat bertahan dari keadaan yang terburuk. Nantiii kita naik Red Ferarri yah di surga nanti. REST IN PRIDE LAU, Wuvv You lau," tulis Marshel.

Sebelumnya, Laura Anna tengah memperjuangkan dirinya dengan menuntut keadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk meminta pertanggungjawaban Gaga Muhammad, Youtuber dan mantan kekasih Awkarin. Perjuangan Laura ini mendapat dukungan dari selebritas Tanah Air seperti Raffi Ahmad, Shandy Purnamasari, Atta Halilintar, dan Arief Muhammad.

