Putra Kedua Lahir Prematur Terlilit Tali Pusar, Marshel Widianto: Ibu dan Anak Kuat Banget

TEMPO.CO, Jakarta - Komika, Marshel Widianto mengumumkan anak keduanya telah lahir pada Rabu, 24 Januari 2024. Bayi laki-laki yang diberi nama Abellano Shaden Hartoyo Widianto itu lahir prematur di usia kandungan 34 minggu dengan kondisi terlilit tali pusar.

"Dengan hati yang bersyukur, riang, gembira dan bahagia. Setelah melewati beberapa proses yang bikin kaget dan deg-degan anak aku dan @ceseniy lahir lebih dulu dari jadwal, tanggal 24-1-2024 jam 16:21 kemarin dengan Berat 2,4 kg dan panjang 45 Cm," tulis Marshel di Instagram pada Jumat, 26 Januari 2024.

Marshel dengan setia mendampingi istrinya, Yansen Indiani menjalani operasi caesar. Melihat bagaimana perjuangan istri dan anaknya, membuat Marshel semakin bersyukur dan merasa beruntung. "Jujur ini anak kuat bangettt bersyukur bangett dia lahir di minggu ke 34 dengan posisi kelilit tali puser 2 kali. Mama nya jugaaa kuattt bangett bener-bener beruntung Tuhan hadirkan mereka di hidup gw. Makasii yaa sayaang kuhh udah mau mengorbankan nyawa mu untuk Penerus hidup kita," tulisnya.

Kondisi Anak Marshel Widianto

Dalam unggahan semalam, Marshel mengungkapkan kondisi terkini anaknya. Ia baru mengumumkan kelahiran putra keduanya setelah 2 hari karena menunggu keadaannya stabil. "Kemarin sempet posting Story dan banyak yang nanya dan doain makasiii yaaa maaaf belum bisa jawab DM nya satu-satu karena baru hari ini anak kami bisa lepas dari oksigen di hidung nya… Ituu bener-bener legaaaaaa nyaaaa ampuuunn," tulisnya.

Pagi ini, Marhsel membagikan video singkat putra keduanya yang sudah terlihat dalam kondisi sehat. "Prematur Hebat," tulisnya pada keterangan foto.

Tidak lupa, Marshel mengucapkan terima kasih kepada tim dokter yang selalu merespon cepat. Dia juga memberikan selamat kepada anak pertamanya yang kini telah resmi menjadi kakak. "Selamat datang anak kuhh tersayaang adik nya Archie yang ga sabar banget pengen liat Dunia. Dengan Bangga dan Penuh Berkattt Anak kuh Jagoan kuh tersayang ABELLANO SHADEN HARTOYO WIDIANTO," tulisnya.

Marshel Widianto Banjir Ucapan Selamat

Sederet figur publik yang juga merupakan teman Marshel Widianto ramai-ramai memberikan selamat atas kelahiran putra keduanya. "Selamat acel, udah jadi ayah 2 anak laki-laki. Makin rajin dan semangat kerjanya," tulis Juragan 99. "Welcoomeee naakk, congratsss," tulis Celine Evangelista. "Alhamdulillah ya Allah, welcome to The world baby Abel," tulis Kiky Saputri. "Yeaayyyy.. selamat marsheelll & ceseeennn. Sungguh-sungguh sangat produktif sekali kaliaannSemoga jadi anak hebat kebanggaan keluarga," tulis Denny Cagur.

