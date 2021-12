Deretan Artis, Lagu, dan Podcast Terpopuler di Spotify 2021

TEMPO.CO, Jakarta - Spotify mengeluarkan 2021 highligts yang berisi deretan artis, lagu, dan podcast terpopuler di tahun ini. Siapa saja yang masuk dalam kategori ini?

Dilansir dari laman Spotify, berikut adalah deretan artis, lagu, album, dan podcast terpopuler pada 2021.

Top Artist of 2021 Indonesia

Kategori ini memuat deretan artis Indonesia maupun mancanegara yang lagunya sering diputar sepanjang tahun ini.

Butter – BTS

Be Okay Again Today – Pamungkas

Peaches – Justin Bieber feat. Daniel Caesar & Giveon

deja vu – Olivia Rodrigo

34+35 – Ariana Grande

Top Indonesian Artist of 2021

Kategori ini terdiri dari artis-artis dalam negeri dengan pendengar terbanyak di tahun ini.

I Love You but I’m Letting Go – Pamungkas

Adaptasi – Tulus

sebuah tarian yang tak kunjung selesai Nadin Amizah

Seperti Kisah – Rizky Febian

Sudah (Story of Kale) – Ardhito Pramono

Top Artist of 2021

Kategori ini menyajikan artis global teratas dengan pendengar terbanyak di seluruh dunia tahun ini.

Yonaguni – Bad Bunni

Red (Taylor’s Version) – Taylor Swift

Butter – BTS

Way 2 Sexy – Drake, Future, Young Thug

Ghost – Justin Bieber

Top Tracks of 2021 Indonesia

Kategori ini adalah deretan lagu yang paling banyak diputar pendengar Spotify Indonesia sepanjang 2021.

To the Bone – Pamungkas

Blue Jeans – GANGGA

Bertaut – Nadin Amizah

Here’s Your Perfect – Jamie Miller

Happier – Olivia Rodrigo

Top Tracks of 2021

Kategori ini menampilkan lagu-lagu terpopuler yang paling sering diputar pendengar Spotify di seluruh dunia pada 2021.

drivers license – Olivia Rodrigo

MONTERO (Call Me By Your Name) – Lil Nas X

STAY – The Kid LAROI, Justin Bieber

good 4 u – Olivia Rodrigo

Levitating – Dua Lipa feat. DaBaby

Best Episodes of 2021

Kategori ini memuat deratan episode podcast Indonesia terbaik tahun ini.

jadi dewasa itu tentang... – Rintik Sendu

1 Jam Yang Mencekam – PODKESMAS

Ep1: halo, Aku Karin!- Kuas, Kanvas dan Bulan Kesepian

#BeraniJujur – Aku Ingin Merasa Baik-Baik Saja

Eps 88. Miguel – Si Bungsu Coba Ngobrol Asyik Bersama Ayah

Best New Podcasts of 2021

Deretan podcast baru terbaik di Spotify sepanjang 2021.

Cape Mikir with Jebung – Jebung

AGAK LAEN – Podkesmas Asia Network

NKCTHI: Suratdari Awan – Spotify Studios & Visinema

Bincang-bincang Psikologi – Collab Asia

Balada Onggok Si Anak Durhaka – Spotify Studios & Podkesmas Asia Network

